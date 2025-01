Des policiers investis recherchent activement le bourreau d’un chien âgé enfermé dans 3 sacs-poubelles

Eddie a vécu l’enfer en restant enfermé de longues minutes dans des sacs-poubelles. Le chien de 11 ans a été jeté dans une poubelle et n’avait aucune chance de s’échapper. Il ne pouvait qu’espérer que quelqu’un le repère en aboyant, ce qui est finalement arrivé.

Un bénévole d'une association pour animaux marchait dans la ville de Peyia, à Chypre, quand des aboiements provenant d’une benne à ordures ont attiré son attention. Il s’est dirigé vers les poubelles et a découvert avec stupeur qu’un chien se trouvait coincé dans plusieurs sacs scellés par de la colle.

Natasha Michaelides / Facebook

Un acte barbare

L’organisme de sauvetage Simba Animal Aid est intervenu pour secourir l’animal. En l’extirpant de la benne, les bienfaiteurs ont découvert qu’il avait été enfermé dans 3 sacs-poubelles. Du fait de sa taille, il ne rentrait pas entièrement dedans et l’auteur de cet acte abominable l’avait contraint de plier sa tête pour l’emprisonner. Il avait aussi utilisé de la colle pour s’assurer qu’il ne puisse pas s’échapper.

Le chien, nommé Eddie, a été conduit en urgence dans une clinique vétérinaire. Son pronostic vital était engagé. Le média In-Cyprus rapportait qu’il souffrait d’une insuffisance pondérale importante et qu’il avait fait un accident vasculaire cérébrale probablement à cause du choc. Toutefois, grâce à l’expertise des vétérinaires et à sa combativité, son état de santé s’est stabilisé.

A lire aussi : Après un épisode traumatisant au refuge, un Husky explose de joie lorsqu’il rencontre une famille prête à lui offrir du temps et de l’attention (vidéo)

En voie de guérison

Eddie s’est remis à s’alimenter correctement et peut désormais tenir sur ses 4 pattes. Le chemin vers la guérison est encore long, mais l’animal est en bonne voie. Une enquête a été ouverte pour retrouver l’auteur de ce geste.

Le chien disposait d’une puce électronique et son propriétaire a été interpellé. Ce dernier n’était cependant pas le coupable, car il avait perdu l’animal depuis plus d’un an. Une deuxième personne a donc été suspectée et les résultats d’un test ADN sont en attente pour déterminer son implication dans l’affaire.