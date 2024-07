Des nouvelles de Kobe, le chien retrouvé attaché à un arbre par son collier, qui peut enfin commencer sa reconstruction

Les images de Kobe, découvert presque étranglé par son collier, avaient bouleversé de nombreuses personnes à l’époque de son sauvetage. Si sa propriétaire a rapidement été retrouvée et inquiétée, cela n’effaçait pas les traumatismes vécus par le chien. Toutefois, aujourd’hui, il a la chance de prendre un nouveau départ et de tout recommencer, car il a été adopté.

Le 23 avril dernier, sur Facebook, les internautes découvraient le beau minois de Kobe. On le voyait en mauvaise posture sur des photos partagées par l’organisme Tyler Regional Animal Care Shelter. Les membres de celui-ci avaient immédiatement secouru l’animal et l’avaient pris sous leur aile. Le 22 juin dernier, ils ont annoncé la bonne nouvelle : Kobe a trouvé une famille aimante !

La sélection des adoptants était méticuleuse, rappelait NBC, parce que les sauveteurs tenaient à ne pas se tromper. En effet, le canidé bicolore venait de vivre de lourds traumatismes après avoir été lâchement abandonné par sa propriétaire. Il s’était alors retrouvé attaché à un arbre par son collier au beau milieu d’une forêt et n’avait aucune possibilité de bouger.

Une communauté touchée par son histoire

Identifiée après un appel à témoins, la maîtresse du quadrupède a vite été contactée et une plainte pour cruauté envers les animaux a été déposée à son encontre. De son côté, Kobe a été accueilli par le personnel du Tyler Regional Animal Care Shelter et placé au chenil. Un vétérinaire l’a examiné et n’a décelé aucun problème de santé majeur, si ce n’est une infection au niveau des yeux.

La boule de poils a été castrée et vaccinée, puis rapidement placée à l’adoption. Avant même que sa disponibilité soit communiquée au grand public, elle avait déjà reçu des dizaines d’appels de personnes intéressées pour l’adopter : « Nous sommes époustouflés par tous les appels pour se renseigner sur Kobe » avait confié l’organisme de sauvetage. Lequel avait ajouté procéder à une sélection extrêmement minutieuse afin de trouver la famille idéale au canidé.

Tyler Regional Animal Care Shelter / Facebook

Une nouvelle page

Sur les réseaux sociaux, l’engouement autour de Kobe était similaire. Ses publications ont été partagées des centaines de fois. En somme, l’animal a profondément touché la Toile avec son histoire difficile. Mais celle-ci est à présent loin derrière lui, car la chance a finalement tourné à la mi-juin : « Après exactement 60 jours, Obie a officiellement été adopté ! Nous avons pris du temps supplémentaire pour nous assurer que nous choisissions les meilleurs propriétaires et les plus adaptés à Obie, et ils répondaient à tous les critères ! » lisait-on sur le compte Facebook de l’association.

A lire aussi : Ce Boxer a pris l'habitude de se poser sur les épaules de son maître afin d'adresser un message précis aux autres chiens de la famille

Le rescapé a donc rejoint sa maison pour toujours et se reconstruit auprès d’une famille aimante.