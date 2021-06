Des marins russes au secours d’un chien perdu sur la banquise

Un équipage a été surpris de découvrir un chien errant seul sur la banquise arctique, jeudi 3 juin. Inquiets, les marins ont décidé de voguer à son secours.

L’équipage du brise-glace Alexander Sannikov ne s’attendait pas à croiser la route d’un chien solitaire. Ce dernier s’est retrouvé piégé sur une partie de la banquise, dont la surface était couverte d’une myriade de fissures. La vie du canidé au manteau blanc était en danger : le bloc de glace commençait à dériver. Revenir vers le rivage aurait été impossible pour lui, rapporte Local12. Des bateaux en mouvement auraient également pu le blesser.

© Local12 (capture d'écran)

Pour lui éviter une mort certaine, les marins ont dirigé leur navire vers lui afin de l’attraper et le mettre à l’abri.

Les marins ont tenté de retrouver sa famille

L’opération s’est déroulée très vite et sans encombre. Les Russes ont placé une échelle pour que le chien puisse monter à bord. À leur approche, il a joyeusement remué la queue.

Après l’avoir récupéré, ils ont contacté les habitants des villages avoisinants pour signaler la présence de l’animal domestique.

© Local12 (capture d'écran)

« Nous avons trouvé le propriétaire du chien et quelques heures plus tard, l’animal a été rendu sain et sauf », a déclaré le capitaine. Les autorités ont révélé que sa famille le cherchait depuis une semaine. Aika, âgée d’un an, a erré plus de 6 kilomètres à travers le paysage inhospitalier. Elle s’en est sortie avec des coupures sur les pattes, causées par la glace tranchante.

© Local12 (capture d'écran)

Grâce à l’intervention des marins, Aika a retrouvé le confort de son foyer et se porte bien.