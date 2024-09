Des dizaines de Teckels s’affrontent dans une course aussi drôle que chaotique (vidéo)

L’Oktoberfest réunit de nombreuses familles et amis pour plusieurs jours de fête. Il y a des activités pour tout le monde, de tout âge, et même pour les toutous ! Des Teckels, par exemple, ont été conviés à une course de vitesse pour tenter de remporter des récompenses.

Si l’Oktoberfest a vu le jour en Allemagne, il s’agit bel et bien de la fête de la bière la plus connue au monde. Elle est désormais célébrée dans de nombreux pays. Activités amusantes et ludiques sont au programme des festivités, qui ont pris place dès le 21 septembre dernier et se tiendront jusqu’au 6 octobre prochain. Parmi les jeux proposés, la course de Teckels rencontre un franc succès !

100 participants canins étaient attendus pour le premier jour du festival à Frankenmuth, dans le Michigan (États-Unis). Il s’agissait de la 34ème édition, précisait MLive, et les propriétaires de Teckels se sont hâtés pour prendre leur place.

Des compétiteurs motivés

Dans un local de type hangar, les participants se trouvaient sur la ligne de départ et faisaient face à leur propriétaire, situé quelques mètres plus loin. Au top départ, ils ont été lâchés pour courir le plus rapidement possible vers leur maître. Autant dire qu’il y avait du niveau, car certains étaient particulièrement rapides !

D’autres, en revanche, n’ont pas vraiment compris les règles et sont restés au niveau du départ. Un autre Teckel a même divagué sur le côté pour saluer les spectateurs, ce qui était certainement plus important que d’achever la course ! Cet adorable désordre a donné lieu à des vidéos hilarantes, qui ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Maple, grande gagnante de cette édition 2024, a été parée d’un manteau de reine et d’une couronne. Elle a remporté une coupe ainsi qu’une affiche officielle de l’événement. Son propriétaire, quant à lui, pourra profiter d’un court séjour dans un parc aquatique local et couvrir sa chienne de friandises avec ses 50 dollars reçus.

Tous les autres participants ont été félicités. Qu’ils ne se démoralisent pas, ils pourront retenter leur chance l’année prochaine et espérer remporter la course !