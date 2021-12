Des dizaines de bénévoles et un drone remuent ciel et terre pour retrouver un chien disparu depuis 8 jours

Pendant plus d’une semaine, des dizaines de personnes s’étaient mobilisées pour tenter de retrouver un chien disparu. L’animal restait introuvable jusqu’à l’intervention d’un pilote de drone qui a survolé la zone.

Au bout de 8 jours de recherche et d’angoisse, Benjie a été retrouvé et remis à sa famille grâce à un drone et aux nombreux bénévoles qui avaient joint leurs efforts, rapporte Glasgow Live.

Benjie, un Epagneul Breton, avait disparu le mercredi 6 octobre 2021. La dernière fois qu’il avait été vu, c’était à proximité de la caserne des pompiers de Dumbarton, ville située à une quinzaine de kilomètres de Glasgow en Ecosse.

Désespéré, son propriétaire Craig Baggley avait lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Appel auquel des dizaines de personnes ont répondu. Malgré cette mobilisation et les incessantes recherches, il n’y avait plus aucune trace du chien pendant plus d’une semaine. Son maître gardait espoir, notamment parce que son ami à 4 pattes est pucé. Par ailleurs, il portait son collier et avait encore sa laisse au moment de sa disparition.



Jusqu’à l’intervention de John Crawford, pilote de drone se faisant appeler « Eye In The Sky Glasgow » sur Twitter. Il a déployé l’un de ses appareils au-dessus de la zone et a finalement réussi à repérer Benjie, ce qui a permis aux bénévoles mobilisés sur le terrain de localiser et récupérer rapidement le quadrupède.

Repéré grâce à une photo prise par un drone

« Ce que j'ai tendance à faire lors du sauvetage d’un animal de compagnie perdu, c'est une recherche en direct à l'aide d'un drone à imagerie thermique. Cela montre la chaleur corporelle générée par le chien […] et je scanne la zone. Je prends aussi des tas de photos et je les passe en revue au bureau » explique John Crawford à Glasgow Live.

C’est justement en observant l’un de ces clichés qu’il a pu voir la silhouette de Benjie au croisement de petites routes. Craig Baggley a pu récupérer son chien sain et sauf dans la foulée.

Il a remercié le pilote de drone, mais aussi les membres du groupe Lost Pets Glasgow sur Facebook, dont une certaine Pamela qui avait passé toute une nuit dehors à chercher l’animal.