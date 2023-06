Des Chihuahuas seniors terrifiés se transforment totalement en courant dans l'herbe pour la première fois

C’est une toute nouvelle vie qui commence pour 12 Chihuahuas n’ayant connu jusque-là que la surpopulation, les privations et l’insécurité. Tout est nouveau et inédit pour ces chiens séniors qui étaient complètement tétanisés par la peur au moment de leur sauvetage. Lorsqu’ils ont eu l’occasion de découvrir la sensation de l’herbe fraîche sous leurs pattes, leur attitude a instantanément changé.

Il y a quelques mois, True & Faithful Pet Rescue Mission, association basée à Venice en Floride, venait en aide à un Chihuahua en difficulté appelé Twinkle.

Plus récemment, c’est à 12 de ses congénères de la même race que l’organisation a porté secours, rapporte The Dodo. Ces toutous âgés vivaient dans une maison surpeuplée, avec toutes les souffrances que cela impliquait ; manque de soins et d’interactions avec les humains, privations, stress…



True & Faithful Pet Rescue Mission

Ils ne connaissaient absolument rien de la vie de famille. Les 12 Chihuahuas séniors étaient terrifiés au moment de leur prise en charge par l’association floridienne.

« Dans la camionnette, ils étaient tous blottis les uns contre les autres, relate Lisa Letson, fondatrice et présidente de True & Faithful Pet Rescue Mission. Lorsque nous avons commencé à les faire descendre, il était évident qu’ils n’avaient pas été socialisés. La plupart d’entre eux étaient agités et mal à l’aise quand nous les prenions dans nos bras. Beaucoup étaient figés par la peur ».



True & Faithful Pet Rescue Mission

Les canidés écartaient les pattes comme pour mieux s’ancrer au sol et avaient les yeux exorbités. Jamais les bénévoles n’avaient eu affaire à des créatures aussi apeurées.

Leur attitude a néanmoins changé du tout au tout quand l’équipe les a laissés se détendre dehors, dans le jardin. Ils se sont retrouvés dans l’herbe pour la première fois de leur vie, et c’était comme une révélation pour eux.

« Ils n’arrêtaient pas de sauter en souriant »

Capturé en vidéo, le moment était magique et émouvant. « Ils ont tous commencé à courir ensemble dans l'herbe, explorant chaque centimètre carré. Ils n'arrêtaient pas de sauter et de caracoler en remuant la queue et en souriant », détaille Lisa Letson.

Après cela, les chiens ont été lavés et toilettés. Leurs oreilles ont été dûment nettoyées et leurs griffes coupées. Ils ont également reçu des traitements car ils avaient la peau irritée.

Les 12 compagnons ont été installés dans des espaces confortables, où ils pouvaient enfin se sentir en sécurité.

True & Faithful Pet Rescue Mission

Une fois leurs soins terminés et quand le personnel de l’association estimera qu’ils seront prêts, les Chihuahuas pourront être proposés à l’adoption.