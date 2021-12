Des chiens fidèles refusent de quitter leur propriétaire devant être transporté d'urgence à l'hôpital

Pour Bob et Chiara, il était hors de question de laisser leur maître, victime d’un malaise, partir sans eux. Si les 2 chiens ont pu l’accompagner dans l’ambulance, ils ont été contraints d’attendre son retour à l’extérieur de l’hôpital. Leur patience a été récompensée.

C’est un récit des plus touchants que rapporte The Dodo et qui a eu lieu à Bauru, dans l’Etat de Sao Paulo dans le Sud du Brésil.

Victime d’un malaise, un homme s’était effondré dans la rue. Les secours ont été appelés et une ambulance est arrivée sur les lieux. L’équipe du SAMU 192 ne s’attendait pas à ce que la personne en question ait de la compagnie.

L’homme était, en effet, entouré de ses 2 chiens, un mâle appelé Bob et une femelle répondant au nom de Chiara. Ils refusaient de s’éloigner de leur maître et veillaient sur lui, alors qu’il avait perdu conscience.

Les secouristes ont alors pris la décision de les accepter à bord de l’ambulance. Le duo de quadrupèdes a sauté dans le véhicule et pris sagement place au pied du brancard sur lequel leur humain était allongé.



« Si ce n’est pas de l’amour, je ne sais pas ce que c’est »

Patricia Iolanda, responsable au SAMU 192 et auteure du post Facebook relatant ces faits, explique la démarche de ses collègues : « Soucieux de la vie du patient et des chiens, l’équipe a décidé de ne pas les séparer ».



Les canidés ne pouvaient toutefois pas entrer dans l’hôpital où leur maître a été admis. Ils ont dû patienter dehors et l’ont fait toute la nuit. Le matin suivant, l’homme remis de son malaise a pu en ressortir et retrouver ses fidèles amis.

« Si ce n’est pas de l’amour, je ne sais pas ce que c’est », conclut Patricia Iolanda.