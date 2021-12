Des chercheurs révèlent les terribles conséquences de la consanguinité chez les chiens

La recherche effrénée de traits caractéristiques bien spécifiques aux races canines, notamment ceux d’ordre physique, fait que la consanguinité atteint des niveaux sans précédent chez nos amis à 4 pattes. Ce qui a des conséquences sur leur santé et leur espérance de vie. C’est ce que révèle une étude récemment publiée.

Préserver ce qui reste de la diversité génétique des chiens pour protéger leur santé. C’est ce à quoi appelle une équipe de chercheurs à l’Université de Californie à Davis, à l’origine d’une étude publiée dans la revue Clinical Genetics Journal. Des travaux qui pointent du doigt l’accroissement de la consanguinité chez les races canines et son impact sur le bien-être des animaux, comme le rapportait Futura ce lundi 6 décembre.

Il existe aujourd’hui 354 races de chiens reconnues par la FCI (Fédération Cynologique Internationale), sans compter celles faisant partie des registres d’autres organisations. Chacune possède des traits comportementaux, mais aussi physiques bien spécifiques : brachycéphalie, poil long, etc. Des caractéristiques sur lesquelles on a insisté, génération après génération, pour obtenir des portées bien « typées », notamment en privilégiant la reproduction au sein des mêmes familles et lignées.



Résultat, la plupart des races connues sont caractérisées aujourd’hui par un degré de consanguinité élevé. Le taux moyen de consanguinité serait, en effet, de l’ordre de 25%, d’après ces recherches dirigées par Danika Bannasch, du département de la Santé des populations et de la Reproduction. Le pourcentage est suffisamment important pour favoriser le développement de maladies et raccourcir l’espérance de vie des quadrupèdes, sachant qu’il équivaut chez l’humain à la part génétique commune entre un frère et une sœur.

Un suivi plus strict des niveaux de consanguinité chez les chiens utilisés pour la reproduction

Troubles cardiaques et maladies respiratoires figurent parmi les pathologies qui sont observées de plus en plus souvent chez les races concernées, et que les chercheurs associent à cet appauvrissement du patrimoine génétique.



Pour parvenir à ces conclusions, Danika Bannasch et ses collègues ont passé au crible le génome de 50 000 chiens appartenant à 227 races. Ils invitent les éleveurs et les institutions qui encadrent leur activité à œuvrer à la préservation de la diversité génétique des chiens.

Les scientifiques suggèrent, entre autres, d’utiliser les technologies de « génotypage direct » pour évaluer et suivre plus efficacement la consanguinité chez les chiens reproducteurs.