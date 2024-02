Des bénévoles pensent venir en aide à une chienne protectrice de ses chiots, mais la réalité est bien différente

Les volontaires du Stray Rescue of St. Louis, refuge animalier de Saint-Louis, dans le Missouri (États-Unis), ont répondu à l’appel à l’aide d’un ouvrier du bâtiment ayant découvert un chien installé dans un conduit. Sur place, les bénévoles s’attendaient à rencontrer une femelle et ses chiots, mais ont constaté avec surprise qu’il s’agissait d’un mâle gardant ses bébés. Une situation rare dans la nature.

Donna Lochmann, membre de l’organisme, est allée à la rencontre de la petite famille pour la secourir. Interviewée par The Dodo, elle se rappelait avoir pensé que le chien adulte était une femelle et a déclaré : « Elle sortait un peu la tête du tuyau et grognait après nous [...] Elle protégeait simplement ses chiots comme une bonne maman devrait le faire ».

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Une surprise étonnante

Effectivement, la boule de poils ne se laissait pas approcher, mais quelques saucisses ont suffi à la convaincre. Donna s'est servie de la nourriture pour l'atteindre et lui passer une laisse autour du cou. Elle l’a ensuite tirée vers elle pour la faire sortir du tuyau et s’est aperçue à ce moment précis qu’il s’agissait non pas d’une mère, mais d’un père chien.

C’était un cas auquel la bienfaitrice n’avait jamais eu affaire, car en général, les mâles ne restent pas avec leur portée contrairement aux femelles : « C'est vraiment rare quand cela arrive » affirmait la sauveteuse.

Stray Rescue of St. Louis / Facebook

Une famille adorable

Laquelle s’est remise en action pour secourir le reste de la famille. Les petits s'étaient enfoncés plus loin dans le tuyau, ce qui a compliqué quelque peu leur sauvetage. Mais grâce à la détermination des bénévoles, tous ont été sortis, puis pris en charge au refuge. Le père, nommé Peter, s’est adouci en comprenant que ses bons Samaritains étaient là pour l’aider.

Au chenil, il a fait l’unanimité : « Tout le monde ici est tombé amoureux de lui », témoignait Donna. Comme ses chiots et lui étaient en excellente santé, ils ont été placés à l’adoption et attendent leur famille pour la vie. Ils ne connaîtront plus l’insécurité de la rue et pourront s’épanouir dans une maison chaleureuse.