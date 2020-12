Depuis 7 ans, cette professeure passionnée par la cause animale a recueilli et sauvé plus de 200 chiens

Depuis l’âge de 20 ans, une enseignante texane recueille bénévolement des chiens pour les soigner, sauver et préparer à l’adoption. Elle a ainsi accueilli et placé près de 200 canidés depuis le début de cette formidable aventure, et n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.

Pour Caitie Evers, passionnée par la cause animale qui réside à Houston dans l’Etat du Texas, tout avait commencé lors de sa 2e année d’études. Une amie l’avait alors appelée à propos d’un chiot découvert parmi les ordures et ne savait que faire. La jeune femme avait alors accepté de prendre le jeune chien en charge, puis lui avait trouvé une famille. Elle ne s’est pas arrêtée depuis.

Au total, cette enseignante a sauvé 195 chiens en détresse en 7 ans, comme le rapporte Metro. Elle a transformé sa maison, où elle vit avec son petit-ami, en un lieu d’accueil pour les quadrupèdes malades, abandonnés, retrouvés dans les rues de la métropole texane, qui compterait près d’un million de chiens errants d’après elle.

Caitie Evers en prend soin pendant des semaines, voire des mois, jusqu’à ce qu’ils soient jugés prêts à passer à l’étape suivante : l’adoption. La plupart des chiens qu’elle a secourus ont fini par rejoindre leurs nouvelles familles après leur séjour chez elle.

Pour faire connaître ses petits protégés et faciliter leur placement, elle les présente via de magnifiques photos et vidéos sur son compte Instagram, suivi par plus de 19 000 abonnés.

Une activité qu’elle mène sans aucune contrepartie, si ce n’est l’amour que les chiens lui donnent en retour du sien. Elle peut néanmoins compter sur le soutien de l’association locale Chip N Snip, qui finance les dépenses vétérinaires des animaux qu’elle recueille.

« J’adore rendre les chiens heureux et cela me rend joyeuse de les voir changer et se sentir mieux », conclut Caitie Evers.