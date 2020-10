Délaissé par ses anciens propriétaires, ce chien peut enfin prétendre à l’amour après un combat de 4 mois pour retrouver un état de santé stable !

En Afrique du Sud, un chien complètement négligé par ses anciens propriétaires a été pris en charge par une association. L’animal était en grande souffrance et avait urgemment besoin qu’on l’aide. Il a non seulement été secouru, mais il a en plus trouvé une nouvelle famille aimante.

En tant qu’amoureux des animaux et plus particulièrement des chiens, on a du mal à comprendre ces personnes qui en adoptent pour ensuite les laisser livrés à eux-mêmes, voire les maltraiter. C’est l’amère expérience que Tucker a vécue.

Comme le rapporte Cape Town Etc, ce chien était totalement négligé par ses anciens maîtres. Ils ne le nourrissaient plus et le laissaient dehors. Ils faisaient comme si le Boerbull n’était plus là. Cela se voyait à son état ; le pauvre avait littéralement la peau sur les os.

Alertée par un riverain, la Cape of Good Hope SPCA est rapidement intervenue. L’association basée au Cap, ville du sud-ouest de l’Afrique du Sud, était alors représentée par Jaco Pieterse, son inspecteur en chef. Dès le jour de son sauvetage, un lien spécial s’est tissé entre lui et Tucker.

Lorsque Jaco Pieterse est arrivé, Tucker a commencé à remuer la queue malgré sa grande faiblesse et sa souffrance. Il semblait avoir compris que cet homme était là pour l’aider et que sa venue était synonyme de la fin de son terrible calvaire.

Au refuge, tout le monde est tombé sous le charme de cet animal amical et affectueux, malgré tout ce qu’il avait enduré. La priorité était de l’aider à recouvrer la santé. Pour financer ses soins, Jaco Pieterse a lancé un appel aux dons. Il a dit qu’en guise de cadeau d’anniversaire, qu’il se préparait à fêter le 18 mai dernier, il souhaitait que les contributions atteignent la somme de 40 000 rands (2000 euros environ). En quelques jours, cet objectif a été atteint.

Mieux encore, puisque une nouvelle famille a été trouvée pour Tucker, comme on peut le voir dans cette publication de la page Facebook du refuge sud-africain.

Jaco Pieterse a pu dire au revoir au chien avant de le laisser rejoindre sa nouvelle maison. La vidéo ci-dessous montre leur dernier câlin.