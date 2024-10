Découvrez si votre chien est positif à la sensibilité médicamenteuse ou une maladie génétique avec Felome

Felome, société d’analyse génétique pour animaux de compagnie créée en septembre 2023, s’est adressée jusqu’ici aux propriétaires de chats. Un an plus tard, elle étend son service aux maîtres de chiens en proposant le dépistage de la sensibilité médicamenteuse et d’une vingtaine de maladies génétiques. Pour financer ce projet, l’entreprise lance une campagne de précommande sur Ulule le 10 octobre. En soutenant la collecte, vous recevrez un kit en contrepartie !