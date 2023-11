À la découverte de Canidays, le premier événement festif dédié aux chiens et leur famille qui se tiendra du 23 au 25 août prochains

L’été est déjà loin derrière nous, mais il n’est jamais trop tôt pour penser au prochain. La période estivale apporte toujours son lot d'événements festifs. Un nouveau venu devrait rapidement devenir un rendez-vous incontournable dans votre agenda. Il s’agit de Canidays, le premier événement festif et de loisir pensé pour les chiens et leur famille. Au programme : animations, rencontres, échanges et activités autour de la passion du chien. Le tout, dans un cadre bucolique au Parc de Léry-Poses en Normandie . Les organisateurs vous donnent rendez-vous les 23, 24 et 25 août 2024 et les inscriptions sont déjà ouvertes.

Canidays : la célébration de l’amour canin au coeur de paysages à couper le souffle

Canidays. Retenez bien ce nom et surtout les dates de cet événement qui promet de vous faire vivre un moment inoubliable placé sous le signe de l’amour des chiens. Ce tout nouveau rendez-vous canin sera synonyme de convivialité, de découvertes et d’échanges. Il a été pensé pour répondre aux aspirations des propriétaires de chiens soucieux d’offrir à ces derniers des activités épanouissantes et favorisant leur bien-être.

Canidays aura lieu du 23 au 25 août 2024 au Parc de Léry-Poses sur le territoire Seine-Eure en Normandie. Un cadre idyllique, situé à seulement une centaine de kilomètres de Paris, entre paysages d’exception et atmosphère résolument dog-friendly.

Plus de 800 familles et leurs chiens sont ainsi attendus lors de cet événement où ils pourront profiter d’une large variété d’activités et d’animations pendant 3 journées passionnantes.



© Canidays

Au programme de Canidays : un festival d'activités pour les compagnons à quatre pattes

Pendant les 3 jours de cette première édition de Canidays, vous aurez l'embarras du choix :

Activités sportives et ludiques pour tous les niveaux : canicross, course d'orientation avec son chien et balades (de jour comme de nuit).

Village festif (acteurs du secteur canin, espaces santé & bien-être, sensibilisation, meilleurs produits et services destinés aux chiens…).

Conférences animées par des experts passionnés.

Animations variées (grand défilé canin, séances photo amusantes, piscine à balles, dog diving, agility, démonstrations…).



© Canidays

Une initiative dog-friendly portée par des partenaires locaux engagés

Canidays sera organisé par KCIOP qui organise également la célèbre course de chiens de traîneau La Grande Odyssée VVF. Sa présidente Annabel Kam fait part de son bonheur « de pouvoir associer Canidays à des partenaires locaux fortement impliqués dans la démarche dog-friendly ». Elle remercie le Département de l’Eure, l’Agglomération Seine-Eure, le Parc de Léry-Poses et Eurêka, l'agence d'attractivité de l’Eure, pour leur précieux concours à la concrétisation de ce beau projet qu’est Canidays.

Rendez-vous en août prochain.

Inscriptions et informations complémentaires à retrouver sur canidays.fr.

A lire aussi : Fripouille n'est plus : Brigitte Bardot et son mari partagent leur tristesse et rendent hommage à leur chienne



© Canidays