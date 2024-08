De chien battu à protecteur des citoyens, la revanche inspirante de Scar, recueilli par le RAID

Au début de sa vie, Scar ne recevait aucune considération de la part de ses maîtres. Au contraire, le chien a été maltraité par ceux qui étaient censés le protéger. Aujourd’hui, il est respecté et son rôle sera d’une importance capitale pour la société, car il aidera à combattre les malfaiteurs.

Scar, un Malinois de 2 ans, a été récupéré par les membres du RAID, unité d'élite de la Police nationale française, après avoir été maltraité par ses anciens détenteurs. Il s’entraîne actuellement pour devenir chien d'assaut et protéger les civils aux côtés de ses collègues.

Le RAID a tout de suite décelé son potentiel lorsqu’il l'a vu s’entraîner avec la brigade canine de Marseille pour première fois. Cela faisait quelque temps que le quadrupède avait rejoint les rangs. Avant cela, il vivait au sein d’une famille négligente. Laquelle le maltraitait et le battait régulièrement, rapportait France Bleu. Il a donc été récupéré par un organisme de sauvetage, puis a été présenté aux policiers.

Des aptitudes appréciées

Le profil de Scar convient pour les missions du RAID : « Que ce soit dans la pénombre ou sur les franchissements d'obstacles, c'est un chien travailleur. Il ne se pose pas de question pour aller mordre et ça, c'est du temps de gagné pour nous au dressage » partageait Cédric, l’un des membres.

Cette perspicacité est un atout pour le métier de chien d’assaut. Mais Scar devra encore s’entraîner pour pouvoir prendre son poste. Il suit assidûment une formation d’un an avec 2 entraînements par jour pour décrocher son diplôme et travailler sur le terrain : « On va lui faire répéter ses leçons, ses entrées de pièces, ses franchissements » ajoutait Cédric.

Une fois en poste, Scar sera envoyé sur diverses opérations, comme l’interpellation domiciliaire ou la charge d’individus dangereux. Si tout se passe bien, il poursuivra sa carrière jusqu’à ses 8 ans avant de partir à la retraite. Une belle revanche sur la vie pour ce chien en qui personne ne croyait.