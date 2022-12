D'intenses recherches menées pour retrouver 2 jeunes sœurs et leur chien perdus de vue depuis des heures

Un chien et ses 2 jeunes maîtresses ont été retrouvés et ramenés à leur famille après s’être égarés non loin de chez eux, rapportait FOX8.

Les faits se sont déroulés à Folsom, dans l’Etat de la Louisiane (sud-est des Etats-Unis). C’est le lundi 28 novembre en fin d’après-midi que l’alerte a été lancée après que les parents des petites Abigail et Cecilia Bourg, âgées respectivement de 7 et 4 ans, ont constaté leur disparition. Le chien de la famille, un Golden Retriever, manquait également à l’appel, et pour cause ; il n’avait vraisemblablement pas quitté les fillettes d’une semelle.



St. Tammany Parish Sheriff's Office / Facebook

Pendant près de 4 heures et demie, forces de l’ordre et secours ont mobilisé d’importants moyens humains et matériels pour tenter de localiser le trio.

Les intervenants ont ratissé une large zone boisée dans l’espoir de tomber sur une piste les menant vers les 2 sœurs et leur ami à 4 pattes, qui avaient été vus pour la dernière fois à 17h locales alors qu’ils jouaient à proximité du domicile familial.

« Les 2 filles et leur chien sont en sécurité »

La délivrance est arrivée à 21h20. Abigail, Cecilia et le Golden Retriever ont enfin été retrouvés sains et saufs, annonçait sur sa page Facebook le bureau du shérif de la paroisse de Saint Tammany.

« Nous n'avons aucune précision à publier pour le moment, mais nous sommes très heureux de dire que les 2 filles et leur chien ont été localisés et sont en sécurité », indiquait, en effet, le post en question.

Le bureau du shérif qui a tenu à remercier tous ceux qui ont contribué à ce sauvetage, citant la police d’Etat de la Louisiane et les adjoints du shérif de la paroisse de Jefferson, qui ont déployé leur hélicoptère pour faciliter les recherches.

Par ailleurs, une vidéo émouvante montrant les retrouvailles entre les sœurs Bourg, leur chien et leurs parents a été publiée sur cette même page Facebook. La voici :

