Covid-19 : durant la pandémie, les ventes de vêtements pour chien explosent !

Photo d'illustration

S’il est un secteur qui ne semble pas pâtir de la pandémie de Covid-19, c’est bien celui de l’habillement pour chien. Outre-Manche, les observateurs constatent que le marché des vêtements à destination des animaux de compagnie se porte bien, et leurs prévisions pour les années à venir sont prometteuses.

En Grande-Bretagne, on assiste à un engouement croissant de la part des propriétaires canins pour les vêtements spécialement créés pour leurs compagnons à 4 pattes. De grandes marques de mode telles que Versace, Thom Browne, Arket ou encore Dsquared2 ont d’ailleurs saisi cette tendance et lancé leurs lignes pour chien, comme le rapporte The Guardian.

La pandémie de Covid-19 et le confinement mis en place pour tenter d’en endiguer la propagation ont eu pour effet de booster les ventes dans ce secteur. D’après eBay, une augmentation de 45% dans les recherches a été enregistrée cette année.

De son côté, Brigitte Chartrand, responsable à chaîne de magasins de mode canadienne Ssense, explique qu’il y a « une tendance grandissante chez les clients à refléter leur propre style sur celui de leurs chiens à travers l’habillement ». Dans le même temps, le confinement a rapproché les maîtres de leurs animaux de compagnie, aussi bien physiquement que psychologiquement.

Ainsi, « les tendances d’anthropomorphisme sur le marché britannique des animaux de compagnie n'ont jamais été aussi marquées qu'en 2020 », indique Mark Waddy, directeur de MTW Research, prestataire spécialisé en études de marché. Il cite notamment les friandises pour chien ressemblant à celles destinées aux humains, les crèmes glacées, parfums chiens, boissons et autres produits déclinés en version canine.

Mark Waddy ajoute que « pendant la pandémie de Covid-19, les propriétaires se sont mis à promener davantage leurs chiens, ce qui a accentué l’intérêt pour les vêtements pour animaux de compagnie ».

Par ailleurs, contrairement aux magasins d’habillement, les animaleries sont restées ouvertes pendant le confinement. Ce qui a aussi contribué à maintenir le rythme en termes de ventes. Les spécialistes pensent d’ailleurs que cette embellie se poursuivra dans les années à venir.

Pour sa part, la RSPCA ne voit pas forcément cet attrait accru pour les vêtements pour chien d’un mauvais œil. Elle rappelle même que, dans certains cas, les habits sont indispensables, notamment pour protéger l’animal du froid ou pour lui assurer une meilleure visibilité la nuit. Elle insiste toutefois sur le fait que les pièces d’habillement pour chien doivent être choisies avec grand soin et en privilégiant ses besoins. Les considérations esthétiques ne doivent pas primer lors de l’achat.