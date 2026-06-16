« Construire dans le temps plutôt que vendre dans l'instant », entretien avec Charlotte Laurent, fondatrice de Valyn

Valyn, nouvelle marque de croquettes pour chien, analyse systématiquement chaque lot de produits finis en laboratoire. À travers un QR code intégré aux paquets, elle permet aux propriétaires de savoir ce qu’ils donnent exactement à leur fidèle compagnon. Grâce à un simple scan via un smartphone, il est possible d’accéder à des résultats d’analyses clairs et compréhensibles. Pour en savoir plus sur ce projet ambitieux, notre rédaction est partie à la rencontre de Charlotte Laurent, la fondatrice.

1. Quel constat faisiez-vous sur le marché de l’alimentation canine avant de lancer Valyn ?

Aujourd’hui, le marché de l’alimentation canine est divisé entre les marques vétérinaires et les marques indépendantes. D’un côté, on a des marques très axées sur la science et avec un discours technique qu’on ne comprend pas forcément en tant que consommateur, ce qui peut créer une forme de méfiance.

De l’autre, il y a de nouvelles marques indépendantes qui émergent et qui parlent davantage aux propriétaires. Mais parfois, certaines recettes peuvent laisser place au doute. Avec Valyn, j’ai tout simplement voulu réunir le meilleur des 2 mondes : la rigueur scientifique d’un côté et s’adresser directement au consommateur avec un discours juste et transparent.

2. Valyn teste chacune de ses productions en laboratoire. Concrètement, que testez-vous sur chaque lot et quelles analyses sont réalisées ?

Des contrôles sont d’abord réalisés par notre fournisseur à la réception des matières premières. L’objectif est de vérifier leur conformité et leur sécurité sanitaire avant même le lancement de la production.

Ensuite, on prélève des lots qu’on envoie à 2 laboratoires indépendants. Ils vont alors réaliser plusieurs tests sur chacune de nos productions :

Les analyses de base (protéines, matières grasses, fibres…) permettent de s’assurer que ce qui est indiqué sur le paquet correspond bien à la réalité du produit fini.

Le profil en acides aminés vérifie que les protéines apportent réellement tous les acides aminés nécessaires à la vitalité du chien.

Les oméga 3 et 6 sont contrôlés car ils sont sensibles à l’air et à la chaleur. Leur équilibre est essentiel pour la peau, le pelage et le confort général.

Le calcium et le phosphore sont mesurés pour garantir un bon équilibre, indispensable à la santé osseuse et rénale.

La digestibilité permet de s’assurer que la croquette est bien assimilée par l’organisme.

La cuisson de l’amidon est vérifiée afin d’améliorer le confort digestif.

Enfin, des contrôles sanitaires sont réalisés pour garantir l’absence de bactéries ou de toxines, notamment dans les céréales.

L’objectif est simple : que la qualité ne soit pas seulement annoncée, mais réellement vérifiée.

© Valyn

3. Chaque paquet de croquettes intègre un QR code qui permet d'accéder en un scan aux résultats d'analyses du lot concerné. Comment rendez-vous les données scientifiques compréhensibles pour le grand public ?

Ces données scientifiques sont souvent complexes, voire illisibles pour quelqu’un qui n’est pas formé. Après avoir scanné le QR code et entré le numéro de lot, 2 niveaux de lecture sont proposés :

Les analyses complètes, laissées telles quelles pour les professionnels (vétérinaires, ASV, ostéopathes…).

Un résumé simple et transparent pour le grand public.

Valyn travaille avec une ASV nutritionniste, Aurélia Tourneur, qui traduit les données scientifiques en langage accessible pour les propriétaires d’animaux. Notre but est de montrer qu’on fait les choses du mieux possible, dans le respect des tolérances FEDIAF.

4. Vous travaillez avec Aude Carrez, ingénieure agronome spécialisée en nutrition animale. Pourquoi était-il essentiel d’avoir cette expertise scientifique au cœur du projet ?

Pour moi, une bonne intention ne suffit pas à formuler une bonne recette. La nutrition animale est une discipline exigeante, avec des équilibres très subtils à respecter. Par exemple, il suffit que vous ayez un acide aminé moins présent dans votre recette pour créer un déséquilibre.

C’était donc logique pour nous de travailler avec Aude Carrez, qui formule nos recettes tout en restant indépendante de la marque. Elle n’a aucun intérêt commercial avec ce projet. Cette indépendance, aussi importante pour elle que pour moi, renforce la crédibilité de notre démarche.

5. La production des croquettes est assurée dans une usine située près d'Angoulême, en Charente. Pensez-vous que le « Made in France » soit aujourd’hui un critère décisif pour les propriétaires de chiens ?

Pour moi, le « made in France » est un gage de sérieux. Les normes sont strictes et les contrôles nombreux. C’est contraignant, car il y a beaucoup de lois et d’administratif, mais au moins on est sûr d’avoir un produit sain.

Mais cela ne suffit plus à convaincre les propriétaires aujourd’hui. Je pense que les consommateurs savent que l’appellation « made in France » sur un packaging peut concerner uniquement la dernière étape de production en France. Si les aliments viennent de l’autre bout du monde, personne ne le saura.

La différence chez Valyn, c’est le choix d’un fournisseur français qui travaille majoritairement avec des produits locaux. Produire en France et être en mesure de prouver la qualité de nos ingrédients via des analyses nous permet de sortir du lot.

© Valyn

6. Quel impact souhaitez-vous avoir sur l’industrie de l’alimentation pour animaux de compagnie ?

C’est un marché qui reste assez opaque. Avec Valyn, on aimerait apporter davantage de rigueur scientifique et de transparence vis-à-vis du consommateur. Peu de marques, en dehors des grands groupes vétérinaires effectuent systématiquement des analyses sur chaque production.

Si avec Valyn on peut contribuer à relever le niveau d’exigence et encourager certains acteurs à se pencher du côté scientifique, ce serait une belle petite victoire !

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7. Comment envisagez-vous le développement de votre marque à long terme ?

Valyn est une petite marque, que je porte seule. On n’a pas les moyens des grands groupes, mais on a quand même de l’ambition. Notre objectif est de développer d’autres recettes, notamment pour les chiots et les chiens actifs, tout en restant sur le même principe : des formulations scientifiques par Aude Carrez et des analyses sur chaque lot.

Si à terme tout se passe bien, le but sera de développer encore plus les analyses, par exemple sur la taurine, la vitamine B ou encore les oligo-éléments.

8. En quelques mots, comment résumeriez-vous Valyn ?

Chez Valyn, on n’est pas 100 % parfait, mais on fait les choses avec rigueur scientifique et transparence pour le consommateur. Notre objectif est de construire un vrai partenariat avec les clients pour avoir des retours qui nous permettent de nous améliorer de jour en jour.