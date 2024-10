Comment choisir le bon vétérinaire pour votre animal de compagnie à Paris

Quand on considère son animal comme un membre de la famille à part entière, on place sa santé et son bien-être parmi ses priorités. Qu’il s’agisse d’un chien, d’un chat ou encore d’un NAC, il mérite les meilleurs soins et un suivi digne de ce nom pour lui permettre de mener la vie la plus heureuse et la plus longue possible. Cela passe par le choix d’un bon vétérinaire, une démarche qui n’est pas si simple que cela lorsque l’on habite une grande ville telle que Paris. Il est alors important d’examiner plusieurs critères afin de faire le meilleur choix pour son compagnon.

Avec près de 2400 praticiens installés en Île-de-France, d’après L'Atlas démographique de la profession vétérinaire 2024, on a toutes les chances de trouver un cabinet ou une clinique près de chez soi lorsqu’on a un ou plusieurs animaux de compagnie et que l’on habite Paris. La proximité géographique est importante, ne serait-ce que pour les situations d’urgence et pour des considérations pratiques, mais ce n’est pas le seul critère à prendre en compte au moment du choix du vétérinaire. Quels sont les autres ?

Les critères pour choisir un bon vétérinaire

Parmi les principaux aspects à étudier lorsque l’on est à la recherche d’un vétérinaire pour son compagnon à fourrure ou à écailles figurent la proximité, la qualité et la variété des services, ainsi que les expériences partagées par d’autres propriétaires.

La localisation et l’accessibilité

Il est crucial de pouvoir compter sur un vétérinaire qui excelle dans son métier tout en étant établi près de chez soi. Dans les cas d’urgence, ou parfois la moindre minute peut faire la différence (intoxication, accident, crise…), on offre à son animal les chances de survie et de guérison les plus élevées lorsqu’il peut être pris en charge rapidement.

La proximité et l’accessibilité de la clinique vétérinaire permettent aussi un gain de temps, d’énergie et d’argent considérable en réduisant les trajets.

Les services proposés

Selon la nature de la consultation et des soins à apporter à l’animal de compagnie, ce dernier peut être amené à passer par différents spécialistes et subir divers actes : analyses de sang ou d’urine, imagerie médicale, cardiologie, chirurgie, urgences, neurologie…

Avoir ces services dans un seul lieu ou au sein d’un même réseau réduit considérablement les contraintes liées aux déplacements et à la transmission d'informations.

Les avis et recommandations

En matière de choix d’un vétérinaire comme dans bien d’autres domaines, les avis et recommandations sont incontournables. Pour s’orienter vers le meilleur praticien pour son animal de compagnie, on peut se fier aux expériences d’autres propriétaires d’animaux de compagnie dans son entourage, mais aussi directement en ligne.

Le groupe vétérinaire Sevetys obtient une note Google globale de 4,7 sur plus de 60.000 avis, ce qui prouve la bienveillance et l’expertise des équipes vétérinaires au sein des cliniques. Notons que Sevetys regroupe plus de 200 cliniques à travers toute la France et offre une pluridisciplarité de soins, ce qui en fait sa force.

Pourquoi faire confiance à Sevetys à Paris ?

Comme évoqué plus haut, le réseau de cliniques vétérinaires Sevetys est particulièrement étendu, comptant 575 praticiens et 200 établissements partout en France.

On en recense une soixantaine rien qu’en région parisienne, dont plusieurs proposant un service d’urgences vétérinaires 24 heures sur 24.

Vous habitez la capitale ou ses alentours et souhaitez trouver un bon vétérinaire pour votre fidèle ami ? Il vous suffit de vous rendre dans la rubrique vétérinaire Paris avec Sevetys pour dénicher près de chez vous le vétérinaire qui prendra soin de votre animal, tant pour son suivi régulier que pour les actes imprévus.

Le réseau de cliniques vétérinaires Sevetys comprend une large variété de spécialités, ce qui vous permettra de parer à toute éventualité si votre animal de compagnie venait à tomber malade ou être victime d'un accident. Cela va de la médecine préventive (vaccination, traitements antiparasitaires, stérilisation, nutrition) aux soins intensifs, en passant par la cardiologie, la chirurgie, l’orthopédie, la dermatologie, l’ophtalmologie, la dentisterie ou encore la neurologie.