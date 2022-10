Comment améliorer la vie de nos animaux en ville ? Yoann Latouche pose la question à ses invitées ce soir dans La Touche Animale

On est mardi. Et qui dit mardi, dit nouvel épisode de La Touche Animale. Les habitués connaissent déjà le principe de ce show ; Yoann Latouche, expert animalier, traite des sujets qui comptent pour les amoureux des animaux et donne la parole à des spécialistes, entre vétérinaires, éducateurs, communicants et autres acteurs de l’univers de l’animal de compagnie.

Le thème de ce 8e numéro de La Touche Animale sera : « Rendre nos villes plus agréables pour nos animaux, c’est possible ? »

Yoann Latouche vous donne donc rendez-vous ce soir à 19h en direct sur l’application Brut., puis en replay sur Woopets.

Si nos chiens et nos chats se sont parfaitement adaptés à la vie en milieu urbain, il semble de plus en plus compliqué de nos jours d’offrir à nos animaux des conditions réellement propices à leur bonheur à leur épanouissement en ville. Le quotidien citadin de nos amis à 4 pattes est marqué par bon nombre de restrictions et d’obstacles : manque d’espaces où ils peuvent évoluer librement (parcs, etc.), stigmatisation des propriétaires à cause de certains maîtres irresponsables (incivilités, attaques, maltraitances…), lieux et transports inaccessibles…

Face à tant de difficultés, propriétaires et professionnels tentent de trouver des solutions pour améliorer l’existence des animaux dans la jungle urbaine.

2 invitées expertes pour aborder la problématique et les solutions existantes

Yoann Latouche en parlera ce soir avec ses invitées Katia Renard et Donatienne du Vignau. La première est rédactrice en chef du magazine 30 Millions d’Amis. Elle est également la présidente de l’association Solidarité Peuple Animal, dont la plateforme homonyme aide les refuges à communiquer sur leurs besoins (familles d’accueil et adoptives, services, matériels…) et les faire connaître auprès du public et des entreprises.

Donatienne du Vignau est directrice de la communication chez Mars Petcare, qui a lancé en 2017 son programme « Better Cities for Pets » (des villes meilleures pour les animaux de compagnie).

Ce nouveau rendez-vous sera animé autour des questions suivantes :

A lire aussi : Un whippet gris devient le chien de thérapie du métro de Londres pour sa capacité à réconforter les usagers (vidéo)

Comment rendre nos villes plus agréables pour nos animaux ?

Quelles démarches ont déjà été entreprises ?

Quelle est l’importance d’adapter nos villes à nos animaux ?

Pour suivre ce 8e épisode de La Touche Animale, rendez-vous sur l’application Brut. ce mardi 4 octobre à 19h. Cet épisode sera également disponible en rediffusion sur Woopets.