Chauffeurs routiers et passants s'unissent pour traquer et sauver un chien perdu sur l’autoroute

Pour Marilene, le métier de chauffeur est une question de famille. Elle travaille avec son compagnon et leurs 2 chiens, qui les accompagnent partout. Un jour, l’un des quadrupèdes est parvenu à s’échapper et s’est précipité sur l’autoroute. Une traque interminable mobilisant plusieurs personnes a suivi.

En tant que chauffeurs routiers, Marilène Gosselin et son conjoint Emmanuel Munger passent une grande partie de leur temps sur les routes. Pour ne pas délaisser leurs chiens, Zombie et Gaia, ils ont décidé de les emmener avec eux à bord de leur camion. Cette initiative ravissait tout le monde jusqu’à ce que l’un des quadrupèdes s’échappe.

Ce dernier a profité d’un arrêt sur une aire de repos pour prendre la fuite. Le couple de conducteurs s’était stationné à l’extérieur de Santa Rosa, au Nouveau-Mexique (États-Unis), pour faire une pause, précisait le Santa Fe New Mexican. Quand il a ouvert une porte à l’arrière du véhicule, il a été surpris par Gaia, qui a bondi dehors sans crier gare et s’est échappée.

La chienne a été récupérée par des inconnus

Marilène et Emmanuel ont alors été stupéfaits de voir leur chienne se précipiter sur l’autoroute. Le temps qu’ils grimpent dans leur camion et redémarrent, elle était déjà partie bien loin. En réalité, 2 personnes s’étaient chargées de la mettre à l’abri. Il s’agissait d’Andy et de Judy Winnegar, qui circulaient également sur l’autoroute 40 à cet instant.

Ces automobilistes ont immédiatement réagi en voyant l’animal paniqué sur la route, car la vie de ce dernier était en danger. Ils se sont arrêtés et par chance, Gaia s’est précipitée dans leur voiture quand elle en a eu l’occasion : « Judy a rapidement arrêté notre voiture et j’ai ouvert les portes arrière. Le chien [...] a sauté directement sur le siège arrière », témoignait Andy.

Des montagnes russes émotionnelles

Puisque la chienne avait un collier sur lequel les coordonnées de ses maîtres étaient renseignées, Andy et son épouse ont pu contacter Marilène et Emmanuel pour leur annoncer la bonne nouvelle. Les propriétaires du toutou se sont alors mis en route pour aller le chercher chez ses sauveteurs, mais un autre incident s’est produit.

Gaia, qui s’était montrée très affectueuse avec ses bienfaiteurs, a décidé de s’échapper une fois de plus et s’est retrouvée dans la rue. Le voisinage a été prévenu et pendant ce temps, Marilène et Emmanuel sont arrivés sur place. Ils ont cherché leur chienne sans relâche jusqu’à ce qu’ils repèrent un visage familier devant une école. Ils venaient de retrouver Gaia !

Ils n’ont pas manqué de remercier ses anges gardiens, Andy et Judy, après tout ce qu’ils avaient fait pour eux. Ils ont également exprimé leur reconnaissance envers ceux qui les ont aidés et encouragés.