Chaque jour, ces propriétaires conduisent une heure pour offrir à leur chienne son moment de bonheur

Lulu, une femelle American Staffordshire Terrier, vit en Nouvelle-Zélande aux côtés de ses propriétaires aimants et de son frère canin Tuktuk. La chienne est épanouie grâce à ses maîtres qui lui apportent tout ce dont elle a besoin au quotidien, dont des balades dans son lieu favori.

Comme de nombreuses personnes, les propriétaires de Lulu n’ont pas la possibilité de la lâcher autant qu’ils le souhaiteraient. Les balades autour de la maison sont agréables, mais la liberté du toutou est limitée. Pourtant, il est essentiel pour elle de se défouler, mais surtout de s’amuser pour son épanouissement. Ces maîtres ont donc trouvé la solution idéale.

@lulu_andtuktuk / TikTok

Un petit coin de paradis

Ils ont récemment expliqué sur TikTok qu’ils conduisaient chaque jour pendant une heure pour emmener leur chienne et son frère dans un bois « sachant qu'il n'y aura personne autour et qu'elle peut être libre de faire ce qu'elle veut ». Il s’agit en quelque sorte d’un sacrifice, puisqu’ils doivent trouver du temps sur leur journée bien chargée pour amener la boule de poils, mais cela en vaut largement la peine.

En effet, dans une vidéo partagée sur la plateforme et relayée par Parade Pets, on découvre Lulu totalement en joie dans la forêt. Elle ne tient pas en place, court, s’amuse, et le bonheur peut se lire sur son visage : « Rien n’apporte plus de joie que de la voir ainsi » affirmaient ses maîtres.

Les internautes, qui ont visionné le clip des milliers de fois, étaient touchés de voir la chienne s’amuser ainsi : « Ils sont toujours aussi heureux tous les 2 » soulignait une personne, « Un pur bonheur » écrivait un autre utilisateur. Plusieurs propriétaires ont déclaré faire également de la route pour emmener leur chien se balader et s’amuser : « Cela remplit vraiment mon cœur de voir mon chien vivre sa meilleure vie » affirmait une internaute.