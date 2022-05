Cette vidéo représentant un amas de chiots Labradoodles faisant la sieste attendrit des milliers d'internautes

Qu’y a-t-il de plus adorable qu’un chiot endormi ? La réponse est simple : 16 chiots qui font la sieste les uns sur les autres. C’est l’irrésistible scène à laquelle un homme a eu la chance d’assister chez lui et qu’il a eu la bonne idée de filmer. Un pur moment de bonheur partagé sur TikTok.

Un vidéo postée sur TikTok le 21 février et montrant littéralement un « tas de chiots » endormis, a attendri d’innombrables internautes et est devenue virale en peu de temps. Elle est relayée par Daily Paws.

Elle a été publiée sur le compte Karson's Doodles, qui est visiblement un élevage de Labradoodles. Pour rappel, le Labradoodle est une race obtenue à partir du croisement entre le Labrador Retriever et le Caniche. Elle n’est pas reconnue par la FCI (Fédération Cynologique Internationale), tout comme le Goldendoodle, qui associe Golden Retriever et Caniche.

Dans la vidéo en question, qui totalise plus de 3 millions de vues sur le réseau social, on peut voir 16 chiots Labradoodles blottis les uns contre les autres, ou plutôt les uns sur les autres. C’est de cette manière qu’ils ont choisi de s’accorder un petit somme matinal.

Les chiots ont un vaste espace à leur disposition, mais ils préfèrent se regrouper

Pourtant, ce n’est pas l’espace qui leur manque. L’auteur de la vidéo le montre d’ailleurs clairement en filmant le jardin et la terrasse que les jeunes canidés ont à leur disposition. Ils ont préféré se partager le même lit et former ainsi une mêlée des plus mignonnes.

KarsonsDoodles / TikTok

D’après Daily Paws, ces chiots appartiennent à 2 portées distinctes. L’une est de génération F1, ce qui signifie qu’elle est constituée de chiens à 50% Caniches et à 50% Labrador Retrievers. L’autre est de génération F1b, soit Caniche à 75% et Labrador à 25%.