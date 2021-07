Cette chienne retrouvée triste et galeuse se bat pour rester en vie et espère trouver une nouvelle famille

La transformation de Denali est spectaculaire et fait surtout chaud au cœur. Cette chienne avait perdu une grande partie de sa robe et souffrait terriblement à cause de la gale. Aujourd’hui, grâce aux efforts continus des bénévoles, elle est en pleine forme et attend de rencontrer sa future famille.

En mai dernier, l’équipe de la San Antonio Humane Society (SAHS), dans l’Etat du Texas, découvrait et prenait en charge une jeune chienne très mal en point. Appelée Denali, cette dernière était atteinte d’une forme sévère de gale sarcoptique, comme le rapporte People.

Triste et accablée par les démangeaisons, cette chienne âgée de 6 mois avait partiellement perdu son pelage. Elle avait besoin de soins urgents.

Les bénévoles l’ont placée en quarantaine dans leur refuge et ont immédiatement commencé ses traitements. « On lui a mis un petit pull pour la garder au chaud dans son box, et beaucoup de serviettes moelleuses et de couvertures » pour son confort, raconte Dr. Leslie Hopes, vétérinaire associée à la SAHS.

Pendant un mois, des bains médicamenteux étaient régulièrement donnés à Denali, pour l’aider à combattre les parasites responsables de la gale et permettre à sa peau de guérir.

« A présent, elle déborde d'énergie et de joie de vivre »

A mesure que l’affection était vaincue, son poil repoussait, recouvrant sa peau rose et révélant un beau pelage blanc et gris. Parallèlement, la chienne se sentait de mieux en mieux ; « elle a commencé à prendre du poids et à jouer comme un chiot normal », indique l’association.

« Autrefois triste, son visage rayonne, à présent, en arborant de grands sourires joyeux. Elle déborde d'énergie et de joie de vivre ! », poursuit la Humane Society de San Antonio. Celle-ci précise, au passage, que c’est grâce à ses nouvelles installations médicales qu’elle a pu soigner la chienne aussi efficacement.

Le refuge texan dispose, en effet, d’un nouveau centre vétérinaire depuis peu, baptisé Leeu Naylor Medical Building. Il leur permet d’isoler les chiens atteints d’affections contagieuses pour les traiter à l’écart de leurs congénères, et ainsi éviter la propagation des maladies.

Denali est désormais prête à commencer une nouvelle étape dans sa vie. La SAHS la propose à l’adoption.