Cette chienne et cette jument aux pelages assortis se considèrent comme des soeurs !

Eli et Rumba sont les meilleures amies du monde. En plus de partager un lien spécial, la chienne et la jument portent fièrement les mêmes couleurs sur leur dos. Et le duo inséparable aime vivre des aventures au cœur des Alpes.

Avec leur robe pie, garnie de taches marron et blanches, il y a comme un petit air de famille. Et pourtant, Elizabeth de Val, plus familièrement appelée Eli, et Rumba ne sont pas de la même espèce. La première est une jument, la seconde une chienne.

Bien qu'elles ne partagent pas les liens du sang, et malgré la différence de gabarit, Eli et Rumba ne peuvent se passer l'une de l'autre.

« Quand j'ai eu Rumba, je ne savais pas vraiment à quoi elle ressemblait car nous l'avions réservée avant sa naissance. C'était une surprise totale de découvrir qu'elle était de la même couleur qu'Eli », a déclaré Océane Delobe, 31 ans, à Metro.

La femelle croisée Berger Australien / Border Collie a rejoint la famille en 2020. Leur propriétaire a d'abord craint que le couple ne s'entende pas, mais ses inquiétudes se sont rapidement dissipées.

Une famille unie

La trentenaire a adopté la chienne après avoir perdu l'un de ses chevaux. Un événement tragique, qui l'a poussée à partir en quête d'un nouveau compagnon. « J'avais besoin d'apporter un peu plus de bonheur dans ma vie », a confié l'agent immobilier indépendant. « Je voulais un chien depuis longtemps, je savais que c'était le bon moment pour en avoir un. »

Rumba a parfaitement intégré le cocon familial, situé à Annecy. Aujourd'hui, elle est devenue la meilleure amie du Paint Horse. La paire aime plus que tout explorer les sommets alpins. « Eli adore suivre Rumba lorsque nous partons en randonnée, et si elle ne la trouve pas, elle la cherchera rapidement », a expliqué Océane.

« Elle considère que Rumba fait partie de la famille. » Même si la jument et la chienne sont des animaux différents, elles n'en demeurent pas moins sœurs de cœur. Et ce, pour toujours.

