Cette chienne est la chouchoute des enfants malades à l'hôpital où elle travaille désormais à plein temps pour leur apporter joie et réconfort

Dans un hôpital pour enfants du Wisconsin, les jeunes malades peuvent désormais compter sur la présence réconfortante et joyeuse d’un membre très spécial du personnel. Il s’agit d’une chienne appelée Dolly Pawton.

Dolly Pawton n’est pas une icône de la musique country comme celle dont son nom est inspiré, mais elle s’illustre dans un tout autre domaine qui est le soutien et le réconfort apportés aux enfants hospitalisés.

Cette femelle Golden Retriever âgée d’un an et demi fait, en effet, pleinement partie du personnel de Marshfield Children’s Hospital, situé dans l’Etat du Wisconsin (Etats-Unis), depuis peu.



Elle est présente à l’hôpital pour enfants 40 heures par semaines, mais a droit à plusieurs pauses quotidiennes dont elle profite pour jouer et se détendre dans un espace extérieur spécialement aménagé pour elle.

Dolly travaille avec 3 maîtres, mais sa détentrice principale est Mckenzie Tischauser, spécialiste de l’enfance. Cette dernière explique que la mission de la chienne consiste à aider les jeunes patients à oublier le stress et les craintes liés à la maladie, aux soins, aux examens et à l’ensemble des aspects de l’hospitalisation.

Elle se tient ainsi à la disposition des enfants en rééducation pour les encourager à marcher ou à effectuer des mouvements donnés. Elle les accompagne également lors des activités ludiques, comme les ateliers de peinture où elle pose volontiers ses empreintes de pattes sur les toiles.

Désensibiliser les enfants aux « choses effrayantes »

Dolly Pawton intervient aussi durant les actes médicaux ; sa présence permet aux malades de surmonter leur peur lorsqu’ils doivent effectuer une IRM, par exemple. « C'est juste une sorte de désensibilisation à ces choses effrayantes pour les enfants », indique Mckenzie Tischauser à WSAW.



La chienne n’a pas été formée dans le Wisconsin, mais 1300 kilomètres plus loin à Atlanta, en Géorgie, par l’association Canine Assistants. A l’âge de 10 mois, elle a effectué à stage à l’hôpital pour enfants local, avant d’entamer sa nouvelle aventure à Marshfield.

Son arrivée s’inscrit dans un plan échafaudé 7 années plus tôt en partenariat avec l’organisation Christmas in July Charity et le lancement du projet à proprement parlé a eu lieu en 2022.