Cet homme et son chiot ont trouvé une méthode de réveil unique qui va vous rendre envieux (vidéo)

Tous les matins, Sean Sarantos a la chance d’être tiré de son sommeil de la plus agréable des manières. Son réveil-matin ne sonne pas, mais il lui mordille le visage et pousse des grognements. Il s’agit de son petit chien.

Sean Sarantos a 2 grandes passions dans la vie : le sport et ses chiens. C’est l’un de ces derniers qui le réveille tous les matins, comme le raconte Animal Channel.

Originaire de San Antonio, dans l’Etat du Texas, Sean Sarantos a fait partie de l’armée de l’air américaine, au sein de laquelle il a servi en tant que technicien en physiothérapie. Il accompagnait ainsi des militaires blessés lors de leur rééducation.

Il s’est ensuite installé plus à l’Ouest, à California City en Californie, en l’occurrence. Il continue de s’y adonner à la culture physique et vit avec 2 adorables chiens, dont un Bouledogue Français.

C’est celui-ci qui apparaît dans la vidéo qui nous intéresse. A l’époque où elle a été filmée, il n’était encore qu’un tout petit chiot.

On y voit le jeune canidé sauter sur le lit de son maître endormi, se blottir contre lui et lui donner des coups de museau. Il se frotte contre sa barbe et lui mordille le menton, jusqu’à ce que son propriétaire ouvre les yeux. Sean Sarantos joue le jeu ; il se met à pousser des grognements qui incitent le chiot à y aller de plus belle.

C’est ainsi que le très chanceux jeune homme est réveillé tous les matins. Il n’a pas besoin de programmer son radio-réveil, réveil-matin ou alarme de téléphone, ni d’en subir le désagréable bruit. Son ami à 4 pattes s’en charge et ne faillit jamais à sa mission.

