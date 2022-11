Ce jeune chien ne supporte plus d’être enfermé dans son box

C’est à la SPAA d’Angers, en Maine-et-Loire, que le beau Ripley est confronté à un sort dont il se serait bien passé. L’Épagneul croisé d’un an a l’air de compter les jours jusqu’à sa sortie du refuge…

Ripley, mâle d’un an et demi, est à la recherche de la famille de ses rêves. Ce chien à la robe noire et blanche a de l’énergie à revendre, mais il saura faire le bonheur de ses futurs propriétaires, comme le racontait Ouest France il y a quelques jours.

Il fait partie des nombreux chiens en attente d’adoption au sein de la SPAA d’Angers (Société Protectrice des Animaux Autonome). Le quadrupède ne peut malheureusement pas profiter de sa jeunesse comme les plus chanceux de ses congénères…

L’Épagneul pâtit de sa situation

De plus, Ripley supporte peu le fait d’être enfermé dans son box. Il y « fait la roue » et « saute comme un fou ». Il est difficile pour cette boule d’énergie de rester cloîtrée entre 4 murs, alors qu’elle aspire à faire de « grandes balades » en compagnie d’une famille « sportive ».

Ripley est encore jeune. Il a tout « à apprendre », car « personne n’a jamais pris le temps de l’éduquer ». Mais ce toutou a « un bon fond » et « mérite qu’on s’intéresse à lui ». Pour optimiser son adoption, il sera idéal de l’accueillir dans une « maison avec un jardin clos et sans chat ».

La SPAA met tout en œuvre pour faciliter le départ de Ripley. Les bénévoles sont conscients que cette situation affecte l’état de santé du jeune animal, et lui souhaitent de trouver le bonheur dont il est digne le plus vite possible.