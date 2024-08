Ce Golden Retriever et son sosie en peluche fêtent leurs 7 ans d'amitié avec une photo pleine de tendresse

Gumbo, chien d’assistance à la retraite, ne conçoit pas la vie sans son meilleur ami, un Golden Retriever en peluche appelé Shrimp. Le canidé et son jouet favori sont inséparables depuis 7 ans. La maîtresse de Gumbo a tenu à célébrer cet anniversaire sur le compte Instagram qu’elle lui dédie.

Gumbo le Golden Retriever adore sa peluche. Il l’aime d’autant plus qu’elle lui ressemble. Il ne s’en sépare jamais et l’emmène absolument partout.

Cette belle amitié entre le chien et son doudou dont le nom est Shrimp existe depuis 2017. Pour fêter le 7e anniversaire de leur merveilleuse complicité, une magnifique photo du duo a été prise au bord d’un lac et partagée sur Instagram.

En matière de clichés à la beauté époustouflante, la propriétaire de Gumbo ne manque ni de talent, ni d’expertise. On apprend effectivement, sur le compte Instagram de la jeune femme prénommée Hana, qu’elle est photographe et que ses modèles favoris sont ses 3 chiens. Il s’agit de Gumbo, donc, mais aussi de Maple et Pulse.

Si ces 2 derniers s’illustrent souvent lors des compétitions d’agility, le Golden Retriever, lui, a brillé dans un tout autre domaine. Il était, en effet, le chien d’assistance de sa maîtresse.

Revenons-en à la relation unique qui lie Gumbo à sa peluche Shrimp. La photo de leurs 7 ans d’amitié a été postée conjointement sur le compte Instagram de Hana et celui consacré à son chien. Elle est relayée par PetHelpful. La voici :

« Je n’arrive pas à croire qu’il ait gardé la même peluche depuis 2017 »

« Voir #gumbowithshrimp ces derniers temps m’émeut énormément. Je n’arrive pas à croire qu’il ait gardé la même peluche depuis 2017. Cela fait 7 ans d’amitié. C’était fou de regarder les photos, de voir le visage de Gumbo devenir plus blanc et Shrimp devenir un peu plus débraillé. Un véritable témoignage du temps ! », peut-on lire dans la légende accompagnant la photo.

Comme expliqué plus haut, Gumbo a longtemps été le chien d’assistance de sa propriétaire, qui a annoncé en octobre 2023 qu’il prenait sa retraite alors qu’il était sur le point de souffler sa 9e bougie. Tous 2 profitaient alors de leur dernier séjour à Walt Disney World.



gumbowithshrimp / Instagram