Ce chiot découvert blessé était le seul de sa portée à ne pas avoir trouvé de famille jusqu'à l'avant-veille de Noël

5 chiots d’une même portée soignés pour des blessures impressionnantes et « adoptés » par une chienne ayant elle-même eu des petits ont rapidement rejoint leur famille pour toujours. Le 6 e , une femelle appelée Athena, attendait de leur emboîter le pas. C’est chose faite, et juste à temps pour Noël.

Athena a été adoptée. L’annonce a été faite hier par l’association Pets and Vets USA sur sa page Facebook. Une merveilleuse nouvelle relayée par FOX 32 Chicago, qui tombe à 2 jours de Noël et constitue l’heureux épilogue d’une longue quête de famille aimante pour cette jeune chienne ayant connu un début de vie particulièrement douloureux.

Cette petite American Bully avait vu le jour début septembre 2024. Quelques jours plus tard, elle et le reste de sa portée, constituée de 4 autres femelles et d’un mâle, avait été découverte et prise en charge par l’organisation citée plus haut, basée à Itasca dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis).



Pets and Vets USA / Facebook

L’état des chiots, qui étaient détenus dans des conditions déplorables, avait de quoi faire mal au cœur. « J'étais horrifié, raconte Peter Cangelosi, fondateur et directeur de Pets and Vets USA. Ils avaient des lacérations sur tout le corps. Peut-être 3 à 8 marques de coupures sur chacun des chiots. 5 d’entre eux avaient l'intérieur des cuisses entièrement ouvert ».

Peter Cangelosi avait demandé à Christine Martino, mère d’accueil expérimentée, si elle était en mesure de s’occuper d’eux. Elle a tout de suite accepté de le faire. « Je les ai emmenés chez un vétérinaire et celui-ci a dit que c'était le pire cas de maltraitance de chiot qu'il ait jamais vu », relate la bénévole.

Une maman de substitution, puis une famille pour la vie

Les plaies ont été désinfectées et suturées. Les chiots se sont progressivement rétablis grâce à l’amour et aux soins apportés par Christine Martino, mais aussi une chienne que cette dernière accueillait et qui avait récemment donné naissance à 3 petits. La maman chien s’est occupée de la portée comme s’il s’agissait de sa progéniture. « Elle les a laissés la téter. Elle a léché leurs blessures. Je pense qu'ils ont survécu grâce à elle », indique la mère d’accueil.

Quand les 6 chiots ont atteint l’âge d’être proposés à l’adoption, ils ont presque tous rejoint leurs maisons pour toujours assez rapidement. Seule Athena attendait encore sa chance, qui a fini par lui sourire.

Une famille locale est tombée sous son charme et a donc décidé de lui ouvrir les portes de leur foyer le lundi 23 décembre. Voilà une belle histoire de Noël comme on les aime…

A lire aussi : Un chien âgé et négligé trouve enfin un foyer chaleureux après plus d'un an au refuge