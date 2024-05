Ce chien n’a plus besoin de l’autorisation de son maître pour aller saluer son meilleur ami canin et voisin (vidéo)

Il y a quelques mois, Amora et ses proches emménageaient dans un nouveau lotissement. Le petit chien s’est vite fait un nouvel ami avec qui il a fini par créer des habitudes. Il reste toutefois ravi quand celui-ci vient le voir par surprise.

Danielle Chermont et sa famille ont posé leurs meubles dans leur nouveau logement il y a moins d’un an. Leur petite chienne, Amora, faisait également partie de l’aventure. Sur place, elle a fait la connaissance d’une autre boule de poils, Nick, avec qui la connexion a été instantanée.

Nick est son voisin, précisait The Dodo. Sa propriétaire s'est présentée à Danielle quelque temps après l’emménagement de celle-ci. Elle lui a alors montré son chien, qui ressemble à s’y méprendre à Amora. Cette drôle de coïncidence pourrait faire penser qu’ils sont issus de la même fratrie.

« Il vient juste d’entrer dans la maison »

Bien qu’ils ne soient pas unis par les liens du sang, Nick et Amora sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde. La première fois qu’ils ont joué ensemble, Nick est venu chez les Chermont. Sa propriétaire était partie faire quelques courses et le toutou s’était mis à pleurer. En l’entendant, la mère de Danielle avait eu pitié de lui et l’avait fait entrer dans la maison.

Les 2 se sont amusés comme des fous, alors leurs maîtresses ont décidé qu’ils devaient se revoir fréquemment. Ils y ont tellement pris goût que Nick réclamait constamment son meilleur copain. Il se mettait devant la porte, grattait et pleurait jusqu’à ce que quelqu’un lui ouvre. Il se rendait de lui-même chez les Chermont, qui l’accueillaient volontiers.

« Amora adore la compagnie de son ami »

Désormais, les amis trépignent d’impatience à l’idée de se retrouver et ne peuvent contenir leur excitation quand ils entendent la porte s’ouvrir. Le rendez-vous de Nick est devenu presque incontournable : « Il a l’impression de vivre ici » affirmait Danielle. Cette dernière poste régulièrement des vidéos des amis sur ses réseaux sociaux, pour le plus grand plaisir de sa communauté.