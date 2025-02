Ce chien de sauvetage, qui a aidé les humains toute sa vie, se fait sauver à son tour par des bienfaiteurs

Steve Carr, maître-chien au service d'incendie et de sauvetage de Tyne and Wear (Royaume-Uni), a travaillé aux côtés de l’une des meilleures partenaires qui soit, Frankie. Pendant 6 ans, la chienne et lui ont formé un duo compétent, puis l’animal a pris sa retraite. Ce qui devait être une période paisible s’est transformé en cauchemar quand elle s’est fracturée la patte. Son propriétaire a lancé un appel à l’aide pour lui faire bénéficier d’une opération chirurgicale.

La facture vétérinaire s’élevait à plus de 7 100 euros, une somme conséquente pour Steve Carr, également père de famille. Lequel était confronté à l’un des pires des dilemmes que puisse rencontrer un propriétaire d’animal.

Une décision impossible

Si Frankie ne pouvait pas être opérée, le vétérinaire allait l’euthanasier. La chienne avait pourtant encore de belles et nombreuses années à vivre. Ses proches ne pouvaient se résoudre à la faire endormir, mais n’étaient pas non plus en mesure de régler la facture : « Honnêtement, j'étais complètement brisé et toute la famille avait le cœur brisé. Pour mon fils, Frankie est son meilleur ami, il était donc complètement dévasté », livrait Steve dans un témoignage rapporté par Chronicle Live.

D’autant plus qu’au cours de sa vie, Frankie n’avait cessé de faire le bien autour d’elle. Elle travaillait en tant que chienne de recherche et intervenait, aux côtés de son maître, à divers endroits pour aider les gens. Une vocation décelée dès son plus jeune âge, lorsqu’elle excellait pendant sa formation.

Une aide inespérée

Steve a reçu de l’aide de la part des internautes pour collecter des fonds, mais cela ne suffisait pas. Il a décidé d’envoyer un message à l’organisme National Foundation for Retired Service Animals, qui soutient les chiens travailleurs retraités. L’association a alors pris compte de la situation et a décidé d’accorder une subvention à Frankie.

Grâce à cette aide, mais aussi celle de nombreux donateurs, la chienne a pu être sauvée. Une issue inespérée pour la famille, qui profite pleinement du temps avec la boule de poils désormais tirée d'affaires.

