Ce chat et ce chien se sont choisis par un simple regard à travers une vitre (vidéo)

Larry n’est pas un toutou difficile. Il aime tout le monde, congénères comme humains, mais également chats. Un jour, lors d’une balade avec sa propriétaire, il a croisé l’un d’eux et le coup de foudre a été immédiat entre les boules de poils.

Larry, un Labrador croisé Golden Retriever, soutient sa maîtresse au quotidien en tant que chien d’assistance. Au-delà de cela, c’est aussi une boule de poils comme toutes les autres, qui aime rencontrer du monde et passer de bons moments. Au cours d’une récente promenade, il a fait la connaissance d’un chat à travers une vitre et le courant est tout de suite passé entre les animaux !

Larry est ce que l’on peut appeler “une crème”. Il a été éduqué pour devenir chien d’assistance. Lorsqu’il est en fonction, il est sérieux et fait très bien son travail. Mais dès qu’il redevient un toutou comme les autres, il profite intensément de la vie : « Larry sait que c'est l'heure du travail quand il porte son gilet. Sinon, tout est permis », plaisantait sa maîtresse sur TikTok.

Une adorable rencontre

Parmi les occupations préférées du quadrupède pendant son temps libre, il y a celle de faire des rencontres. Larry est un chien sociable, notamment avec les chats. Il les adore, comme l’a mentionné sa maîtresse sur les réseaux sociaux à plusieurs reprises. Il est toutefois un peu maladroit par moment et peut leur faire peur, mais les félins finissent toujours par se sentir en sécurité avec lui.

Il semble avoir une aura auprès des moustachus, ce qu’est venue confirmer une vidéo récemment postée sur TikTok et relayée par Yahoo News. En visionnant le clip, les internautes découvrent Larry en pleine promenade. Il passe devant ce qui semble être un centre d’adoption pour chats et l’un des félins se trouve contre la vitre. Quand les 2 boules de poils se découvrent, elles ne se lâchent plus du regard. Le minou s’avance même pour saluer son ami canin, qui se rapproche également de la fenêtre.

Les utilisateurs de la plateforme ont pris ce lien instantané comme un signe et ont imploré la propriétaire de Larry d’adopter le chat en recherche de famille. Dans une mise à jour récente, cette dernière a affirmé avoir contacté l’organisme pour soumettre sa candidature et attend des nouvelles. Peut-être que les amis seront prochainement réunis !