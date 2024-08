Ce Bouledogue Anglais n’apprécie pas les privilèges de sa nouvelle petite sœur et le fait savoir (vidéo)

Depuis quelques jours, Winston n’est plus l’unique animal de la maison. Le Bouledogue Anglais doit partager sa propriétaire Jeneva Rose et le compagnon de celle-ci avec Phyllis Vance. Cette dernière, un chiot de même race que lui, fait sa place à son rythme au sein du foyer. Elle commence à prendre ses marques, ce qui n’est pas toujours au goût du canidé.

Celui-ci n’a pas tout de suite apprécié la présence de la jeune chienne, comme l’a mentionné Parade Pets. Il a d’abord été distant avec elle lors des premières rencontres, voire médisant par moments.

Une scène de ménage

Dans une vidéo postée sur le compte TikTok de sa maîtresse, on le découvre dans ce qui s’apparente à une crise de jalousie envers Phyllis. La raison de ce ressentiment ? Le chiot est tranquillement installé sur le canapé aux côtés de son propriétaire et profite de son nouveau jouet. Winston se trouve face au duo et fixe la chienne avec insistance.

Son maître entame alors un dialogue avec lui et lui explique qu’elle avait besoin d’un nouveau jouet, mais que cela ne faisait pas d’elle une chienne privilégiée. Mais le toutou campe sur ses positions et aboie de mécontentement, comme pour réfuter les allégations de son humain. Il semble s’énerver de plus en plus au fil de la conversation, puis finit par se calmer quand son propriétaire lui propose d’aller faire un tour à l’extérieur.

Les internautes, hilares, ont suivi la séquence comme s’il s’agissait d’un feuilleton. Ils ont pris part à la conversation en argumentant dans la section des commentaires : « Écoutez. J’ai l’impression que ses préoccupations ne sont pas entendues. Pleinement et adéquatement » écrivait une utilisatrice de la plateforme, « Vous ne pouvez pas acheter un nouveau jouet à un enfant et pas à l'autre ! Quelle belle façon de lui dire, Winston » approuvait quelqu’un d’autre.