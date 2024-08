Brutalisée par son maître, cette chienne ne vivra plus dans la peur après l'intervention d'une association

Récemment, une vidéo choquante a largement circulé sur les réseaux sociaux, montrant un homme s’en prendre violemment à sa chienne dans la rue. La personne en question frappait l’animal tenu en laisse à plusieurs reprises et le soulevait par la peau.

Les images filmées le 28 juillet 2024 dans le quartier de West Powelton à Philadelphie, en Pennsylvanie (Etats-Unis), ont scandalisé la communauté locale. La Pennsylvania SPCA a rapidement réagi et ouvert une enquête, rapportait NBC 10 Philadelphia.



Pennsylvania SPCA / Instagram

Grâce aux témoignages transmis à l’association via sa ligne téléphonique anti-cruauté envers les animaux, ses enquêteurs ont réussi à identifier l’individu. Le lundi 29 juillet, ces derniers se sont rendus sur les lieux, mais n’ont trouvé ni la chienne, appelée Daisy, ni son bourreau.

Ils ont toutefois revenus le lendemain, munis d’un mandat, et ont repéré le maître alors qu’il la promenait. L’équipe de la Pennsylvania SPCA a obtenu de lui qu’il signe l’attestation de cession de l’animal.

« Reconnaissants que Daisy soit en sécurité »

Daisy a aussitôt été emmenée à la clinique vétérinaire de l’association où elle a été examinée. Son état de santé semblait stable, mais il sera suivi de près au cours des prochains jours pour s’assurer de l’absence de traumatismes ou de lésions. En fonction des résultats de ces examens, la Pennsylvania SPCA décidera d’éventuelles poursuites judiciaires à l’égard de l’individu.



Pennsylvania SPCA / Instagram

La chienne est à présent entre de bonnes mains et ne connaîtra plus jamais les coups, ni la peur. « Nous sommes reconnaissants que Daisy soit en sécurité sous nos soins aujourd'hui, a déclaré Julie Klim, directrice de l’association. Grâce au travail inlassable de nos agents chargés de l'application de la loi sur les animaux et des témoins qui ont appelé, nous avons pu retrouver cette chienne innocente et la mettre en sécurité. C’est le travail que nos agents accomplissent jour après jour, même s’il ne reçoit pas toujours la même médiatisation. Ce sont des héros, et cela a été clairement démontré à travers cette affaire. »

A lire aussi : Après avoir échappé à la surveillance de ses maîtres, un Husky part dans la nature et risque sa vie pour se lier d’amitié avec des animaux sauvages réputés dangereux (vidéo)



Pennsylvania SPCA / Instagram