Bobi, le chien recordman du monde de longévité, fête son anniversaire en grande pompe

C’est entouré de sa famille et de nombreux invités que Bobi a fêté son 31 e anniversaire le weekend dernier. Ce chien continue ainsi de consolider son record de longévité, qu’il détient depuis un peu plus de 3 mois.

En février 2023, Bobi battait un record qui était détenu depuis 84 ans par Bluey, un Bouvier Australien décédé en 1939.

Bobi, chien de race Mâtin de l’Alentejo, avait 30 ans et 267 jours au moment de l’homologation de son record de longévité par le Livre Guinness des records. Le jeudi 11 mai marquait son 31e anniversaire, rapportait CNN.



Le canidé sénior vit au Portugal, plus précisément dans la commune rurale de Conqueiros dans l’ouest du pays, avec son maître Leonel Costa et sa famille.

Bobi est le seul rescapé de sa portée, ayant été sauvé par Leonel Costa, qui avait alors 8 ans, et ses frères.

D’après son propriétaire, le quadrupède a toujours évolué en totale liberté dans la ferme familiale et les bois alentours, sans laisse ni tout autre forme d’attache.

L’anniversaire de Bobi a été célébré chez les Costa le samedi 13 mai. C’était une fête « traditionnelle » portugaise, précisait Leonel, avec une centaine d’invités et animée par une troupe de danseurs.

Le maître du recordman de longévité canine expliquait que son vieil ami à 4 pattes était extrêmement sollicité depuis son entrée en Guinness. « Nous avons rencontré beaucoup de journalistes, et des gens sont venus du monde entier pour se prendre en photo avec Bobi ». Il craignait pour son bien-être, au point de l’avoir emmené se faire examiner par le vétérinaire afin de déceler d’éventuels signes de stress.

« Le regarder, c’est se souvenir de ceux qui ne sont plus là »

Fort heureusement, Bobi se porte bien. Hormis une vision et une mobilité en déclin en raison de son âge, l’état de santé du doyen mondial des chiens n’inspire pas d’inquiétude.

« Bobi est spécial, car le regarder, c’est comme se souvenir des personnes qui faisaient partie de notre famille et qui ne sont malheureusement plus là », concluait Leonel Costa, évoquant son père, l’un de ses frères et ses grands-parents.

A 31 ans, ce chien a effectivement été témoin des moments clés de cette famille depuis le début des années 1990.