"Bienvenue à la maison, Daisy !" : la vidéo touchante de l'arrivée d'une chienne de refuge dans son nouveau foyer

La disparition de leur Labrador avait laissé un énorme vide, et ses propriétaires étaient désormais prêts à ouvrir les portes de leur foyer à un autre chien. Touchés par l’histoire de Daisy, chienne d’un refuge local, ils sont tombés sous son charme dès leur première rencontre.

Se faisait appeler « @macknierim » sur TikTok, une mère de famille a partagé sur le réseau social une vidéo particulièrement émouvante. Elle y présente le nouveau membre de son foyer, une chienne adoptée dans un refuge en l’occurrence. La séquence, relayée par PetHelpful, permet de voir à quel point l’animal est heureux auprès de ses nouveaux amis.

La chienne croisée à la robe blanc et noir répond au nom de Daisy. Elle est clairement ravie de courir dans le jardin, de recevoir des câlins à foison de la part de ses humains et de jouer avec les enfants, vis-à-vis desquels elle se montre très patiente et extrêmement douce.

« Bienvenue à la maison, Daisy ! », peut-on lire sur cette vidéo où @macknierim dit estimer que sa nouvelle amie à 4 pattes leur a été envoyée depuis le paradis par leur chienne décédée.

Dans une autre vidéo partagée quelques jours plus tôt, la jeune femme se filmait pendant qu’elle patientait devant le refuge en vue de rencontrer Daisy. Elle était si excitée à l’idée de faire sa connaissance et craignait tant que quelqu’un d’autre l’adopte, qu’elle s’y est rendue 2 heures avant l’heure d’ouverture de la structure d’accueil.

Elle y expliquait que leur chienne précédente, une Labrador Retriever chocolat, est décédée en 2021 à l’âge de 5 ans. « La maison était si triste » depuis sa disparition.

La famille idéale pour Daisy

La famille se sentait prête à adopter un autre chien, et lorsque @macknierim a vu Daisy sur le site du refuge, elle a tout de suite contacté l’établissement pour prendre rendez-vous.

Les anciens propriétaires de cette chienne de 2 ans s’étaient séparés d’elle lors de leur déménagement. Daisy avait besoin de trouver un foyer aimant au plus vite. Son vœu a été exaucé.

Quand on regarde la vidéo, on ne peut qu’être convaincu qu’elle ne pouvait pas trouver famille plus chaleureuse.

