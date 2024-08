Attaché à un arbre et attaqué sans relâche par un essaim de frelons, ce chiot de 4 mois est secouru in extremis par une association

La négligence, l’abandon, puis la peur et la douleur… C’est ce qu’un malheureux chiot appelé Serge avait enduré jusqu’à sa découverte par une personne qui promenait son chien. L’association Action Protection Animale est intervenue.

Serge n’a que 4 mois, mais « il connaît déjà la trahison, la peur et la souffrance », peut-on lire sur le site d’Action Protection Animale au sujet d’un chiot que cette dernière a arraché à un véritable calvaire.

Le quadrupède avait été découvert par une dame qui promenait son chien dans un sous-bois à Créteil (94). Serge était attaché à un arbre et, comble de malchance, il se trouvait sous un nid de frelons.

Les vespidés lui ont infligé des « attaques incessantes et violentes » durant plusieurs jours. Il n’avait aucune possibilité de leur échapper, ni de s’en protéger.



Action Protection Animale

Prévenue, Action Protection Animale a rapidement réagi et s’est mise à la recherche d’un vétérinaire disposé à l’hospitaliser, mais elle a essuyé plusieurs refus avant d’en trouver un finalement.

L’examen a révélé de terribles dommages témoignant de la souffrance qu’il endurait depuis son abandon, mais aussi bien avant. Le chiot présentait des œdèmes causés par les piqûres des frelons. Il était très maigre et avait plusieurs dents endommagées. Par ailleurs, il souffrait d’un gros abcès à la gorge résultant de la performation de son œsophage. Tout portait donc à croire qu’il était négligé par son ancien maître.

A cause de sa lésion œsophagienne, il ne peut pas s’alimenter. 2 opérations ont été nécessaires et d’autres sont à venir. Serge, qui est toujours hospitalisé, est nourri via une sonde.

La présidente d’APA l’accueillera après son hospitalisation

Lorsqu’il sortira de la clinique vétérinaire, il sera accueilli par Anne-Claire Chauvancy, la présidente d’Action Protection Animale. Il poursuivra ses soins et sa convalescence chez cette dernière.

Tous espèrent à présent qu’il s’en remettra et qu’il pourra un jour être proposé à l’adoption pour tirer un trait sur son douloureux passé.

L’association indique avoir porté plainte et lance un appel à témoin dans l’espoir d’identifier le ou les responsables de la souffrance de Serge, « un petit chien adorable et très courageux qui se bat pour vivre ».