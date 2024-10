Après des mois de négligence, Luke, chien retrouvé squelettique, connaît enfin le bonheur au refuge

Le personnel des refuges est habitué aux cas compliqués, car ils font partie de son quotidien. Il n’en reste pas moins humain et peut ressentir une profonde empathie face aux situations désolantes. Luke fait partie des animaux qu’il était difficile de regarder tant il avait souffert, mais aujourd’hui, ses sauveteurs ne laisseront plus rien lui arriver.

Luke, un petit chien au pelage marron, a été découvert en piteux état par un individu bienveillant. Celui-ci l’a confié au refuge Anita's Stevens Swan de l’association Humane Society, à New York (États-Unis), afin qu’il reçoive les soins de santé nécessaires. Il se remet désormais de son terrible passé.

Ce dernier est encore trouble, car il est difficile de retracer l’histoire du quadrupède. Toutefois, les membres de l’association ont compris que Luke avait été abandonné après avoir été négligé pendant de longs mois.

Anita's Stevens Swan Humane Society / Facebook

Un bon Samaritain l’a récupéré

Le rescapé a été laissé à New Hartford par son ancien détenteur, rapportait WIBX 950. Un individu au grand cœur l’a repéré et, choqué par son état général, l’a emmené chez lui pour s’en occuper. Il l’a gardé plusieurs jours jusqu’à ce que les membres de la Humane Society prennent le relais. Le quadrupède avait besoin de soins urgents, car il se trouvait dans un état catastrophique.

Il souffrait d’une malnutrition sévère et d’une grave déshydratation qui affectaient l’ensemble de son organisme. Les vétérinaires l’ont stabilisé et l’aident désormais à reprendre du poids. La boule de poils a d'ailleurs récemment montré des signes de rétablissement : « Luke est maintenant en sécurité au refuge, remue la queue et profite d'un régime approprié ainsi que du sentiment de se sentir chez lui » pouvait-on lire sur Facebook.

Le chemin vers la guérison n’est pas encore terminé, mais le toutou est encouragé par ses bienfaiteurs pour arriver jusqu’au bout. Il ne manque de rien au chenil et ses sauveteurs veillent sur lui avec une immense bienveillance. Une fois rétabli, il pourra tirer un trait définitif sur son passé sombre au sein d’une maison aimante.