Après des jours de tristesse en refuge, un chien renaît grâce à l’adoption d’une bienfaitrice (vidéo)

Au refuge, Cash se sentait bien seul malgré le dévouement de ses bienfaiteurs. Il affichait un minois triste et attendait désespérément que quelqu’un lui offre sa chance. Quand Jenna l’a rencontré pour la première fois, elle n’a pas pu se résoudre à le laisser sur place et lui a offert la vie dont il avait toujours rêvé.

Une utilisatrice de TikTok nommée Jenna a transformé la vie d’un chien, Cash, en décidant de l’adopter. Le toutou croisé Dalmatien est passé de la tristesse au bonheur en l’espace de quelque temps. Il avait simplement besoin d’une famille aimante et d’un endroit chaleureux pour que ce changement se fasse.

Jenna, originaire de Dallas au Texas (États-Unis), était déjà propriétaire d’une chienne appelée Luci quand elle a fait la connaissance de Cash. Puisqu’il lui restait encore de la place dans son grand cœur pour accueillir un animal dans le besoin, elle s’est rendue dans un refuge local et a croisé le regard du chien tacheté.

@jennat0b / TikTok

Cash était déprimé

Elle pouvait lire la détresse dans les yeux de la boule de poils, qui vivait dans un box impersonnel et froid. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux et relayée par Parade Pets, elle l’a montré allongé sur son lit, l’air désemparé. À ce moment, il était évident pour elle qu’elle ne le laisserait pas plus longtemps au refuge.

Elle a donc décidé de l’adopter et l’a ramené à la maison. Comme la plupart des chiens, Cash a eu besoin d’un temps d’adaptation pour s’habituer à son nouvel environnement, mais il s’est rapidement détendu. La présence de Luci lui a permis de se sentir bien et les 2 sont vite devenus très proches.

Aujourd’hui, Cash n’est plus du tout le même chien qu’à son arrivée chez Jenna ! Il est dynamique, toujours partant pour une partie de jeu avec Luci et profite de la vie à 100 %. Un plaisir pour sa maîtresse, qui souhaitait montrer le pouvoir de l’adoption en partageant son récit.