Après avoir été confondue avec un loup, une chienne en fugue est retrouvée saine et sauve après 5 jours

Tout avait commencé le jeudi 12 septembre. Ce jour-là, 3 chiens avaient réussi à s’échapper de la maison de leur propriétaire Thierry Zuniga à Colomiers (31). Riverains et automobilistes étaient inquiets en les voyant en divagation dans la rue, les méprenant pour des loups.

En fait, ils le sont en partie, puisqu’il s’agit de chiens loups. Ombre-Moon est, en effet, un Chien Loup Européen, Ragnar, le chef de la meute, un Chien Loup Tchécoslovaque, et Island une femelle Chien Loup Américain.

Si les 2 premiers sont rentrés sains et saufs à la mi-journée, Island, elle, manquait toujours à l’appel, rapportait ActuToulouse.

D’après Thierry Zuniga, la chienne était sur le point de regagner le domicile, elle aussi, mais avait changé d’avis en constatant que des policiers bloquaient la rue.

Le soulagement après 5 jours d’angoisse

Les recherches se sont poursuivies durant les 5 jours suivant. Le maître d’Island n’était pas seul dans sa quête, puisqu’il a été épaulé par des proches et des gens qu’il ne connaissait même pas.

Tout le monde continuait d’espérer un heureux dénouement. Celui-ci a fini par arriver le lundi 17 septembre. La chienne a été aperçue dans un petit espace boisé sur l’avenue Jean Monnet, à proximité du site du constructeur aéronautique Airbus qui jouxte l’aéroport Toulouse-Blagnac.

Thierry Zuniga s’est rendu sur les lieux, mais il savait qu’Island était encore « en mode survie et observation » et ne voulait donc pas précipiter les choses. La dernière chose dont il avait besoin aurait été qu’elle prenne peur et s’enfuie à nouveau. Il était donc accompagné du fils de la chienne, ainsi que de sa fille, celle-ci ayant été ramenée par une amie.

En voyant sa progéniture approcher, Island s’est détendue et s’est laissé immobiliser par son propriétaire, qui a ainsi pu la ramener à la maison où les autres chiens « lui ont fait la fête ».

« Tout sera mis en œuvre pour que cela ne reproduise jamais »

La bonne nouvelle du retour d’Island a été annoncée dans une story sur le compte Instagram @ragnar_et_sa_meute, consacré aux 5 chiens-loups de la famille. Les 2 autres étant Hadès et Vaëlornn.

Le mardi 17 septembre, Island a été vue par un vétérinaire et soignée pour une inflammation à l’épaule gauche. Une lésion sans doute causée par une voiture alors que la chienne passait par le périphérique.

Thierry Zuniga et sa famille ont tenu à remercier tous ceux qui ont contribué au sauvetage d’Island : la police nationale de Colomiers, le personnel de la clinique vétérinaire Aérovet, les amis et les anonymes. Ils promettent, par ailleurs, que « tout sera mis en œuvre pour que cela ne reproduise jamais ».