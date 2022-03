Après avoir disparu pendant 7 mois, ce chien blessé retrouve les bras réconfortants de ses propriétaires (vidéo)

D’émouvantes retrouvailles ont eu lieu dans un refuge du New Jersey entre un chien disparu 7 mois plus tôt et sa famille. Blessé, l’animal a besoin de soins coûteux, et ses propriétaires ont ouvert une cagnotte pour y être aidée.

Après une disparition de 7 mois et un voyage de près de 130 kilomètres, un chien a enfin retrouvé ses maîtres. Un moment filmé et partagé sur les réseaux sociaux, comme le rapportait Newsweek.

La mésaventure du chien en question, appelé Teddy, avant commencé en Californie. Gravement blessé après avoir été mordu par des congénères, il avait été abandonné par son ancien propriétaire pour atterrir dans un refuge de Los Angeles. Une fois opéré, il avait été proposé à l’adoption, mais le temps passait et aucun adoptant ne s’était présenté, ce qui signifiait qu’il risquait l’euthanasie.



GoFundMe

Emu par son histoire, c’est un habitant de Washington D.C, Salvatore Della Monica, qui avait fini par l’adopter en mai 2021. La nouvelle vie de Teddy avait donc commencé à l’autre bout des Etats-Unis.

Malheureusement, le mois d’après, le canidé s’était volatilisé lors d’un voyage en famille à Stroudsburg, en Pennsylvanie.

Il restait introuvable pendant 7 longs mois, jusqu’à sa découverte dans une ferme de l’Etat de New York, puis sa prise en charge par Buddha Dog Rescue and Recovery, une association basée à Blairstown dans le New Jersey voisin.

Les retrouvailles tant espérées

Le chien, dont l’âge est estimé à 4 ans, était mal en point, mais bien vivant. Le 23 janvier 2022, Buddha Dog Rescue and Recovery a posté une vidéo et des photos des retrouvailles sur sa page Facebook.

La famille du quadrupède a ouvert une cagnotte en ligne pour l’aider à financer ses soins. Teddy a, en effet, des fragments de balle logés dans la patte et souffre de divers troubles tant physiques que psychique ; stress post-traumatique et maladie de Lyme notamment.

A lire aussi : Un chien de refuge ne suscitant l'intérêt de personne apprend une nouvelle langue pour élargir son cercle de potentiels adoptants

Les dons ont rapidement afflué et l’objectif de 10 000 dollars a été dépassé.