Après avoir appris la langue des signes, ce chien sourd reprend confiance en lui

Pickle a eu un départ dans la vie difficile. Sourd, il a été délaissé par ses anciens propriétaires et placé en refuge. Heureusement, des personnes bienveillantes l'ont aidé à s'épanouir.

À seulement 3 mois, Pickle a été remis au personnel de l'organisme The Blue Cross, à Southampton (Angleterre), à la suite de sa perte d'audition. Ses anciens propriétaires l'avaient acheté à un éleveur, en ne se doutant pas qu'il était sourd. Selon Metro, le chiot aurait été rejeté par les autres animaux de la maison...

Quoi qu'il en soit, Pickle est aujourd'hui entre de très bonnes mains. Lorsqu'il est arrivé au refuge, il s'est montré timide et confus. C'est Kimberley Simpson, une assistante de protection des animaux, qui l'a pris en charge.

© SWNS

Un nouveau départ

Kimberley a tout fait pour aider son petit protégé. Elle lui a appris une variété de signes, comme la paume tournée vers l'extérieur pour lui indiquer de ne pas bouger, ou encore le pouce levé servant à le féliciter.

Grâce à son apprentissage de la langue des signes, Pickle a surmonté sa timidité et a repris en confiance en lui. « Il est devenu plus alerte et enthousiaste. Après les débuts difficiles qu'il a eus dans la vie, c'était merveilleux de le voir si détendu et heureux », a expliqué l'éducatrice. « Il a appris à faire face au monde extérieur », qui l'effrayait tant.

Et ce n'est pas tout...

© SWNS

Un chien comblé

Pickle a eu la chance de trouver un foyer aimant et en qui il peut accorder toute sa confiance. Il a récemment été adopté par un couple originaire du comté de Devon, qui venait de faire le deuil de son Colley âgé de 17 ans.

Pickle profite aujourd'hui de séances de câlins et de promenades à la campagne, ainsi qu'à la plage. Il s'est rapidement et parfaitement adapté à sa nouvelle vie, une information qui réchauffe le cœur. Ses nouveaux propriétaires utilisent quotidiennement la langue des signes qu'il a apprise.

« Il est tellement affectueux, quand on s'agenouille à côté de lui, il enroule ses pattes autour de nos bras », a confié sa mère adoptive. « C'est comme s'il nous serrait dans ses bras. »

© SWNS