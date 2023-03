Anju Beauté présente ses nouveautés soins chiens et chats pour chouchouter votre ami à fourrure comme il se doit

Prendre soin de son animal implique de recourir à des produits de qualité, offrant des résultats satisfaisants tout en respectant la santé du chien ou du chat. Se procurer ces articles pour chouchouter son fidèle ami sans pour autant dépenser une fortune, c’est tout à fait possible grâce à Anju Beauté , la marque référence en matière de soins canins et félins.

Quand on aime son chien ou son chat, on prend soin de sa santé et de son bien-être, en accordant une attention toute particulière à l’état de sa peau et de son pelage. Les propriétaires ne s’y trompent pas, quand on sait par exemple que le marché des produits de soins et de beauté pour animaux de compagnie en France a connu une croissance de 6,9% en 2019. L’augmentation du nombre de salons de toilettage dans l’Hexagone est un autre indicateur de l’embellie caractérisant ce secteur, avec 17% d’établissements en plus entre 2013 et 2019.

Prendre soin de son compagnon est une excellente chose, encore faut-il avoir les bons produits pour le faire convenablement et dans le respect de sa santé. Ceux proposés par Anju Beauté donnent entière satisfaction sur ces plans tant aux maîtres qu’aux professionnels, et ce, depuis près de 30 ans.

« J’ai connu Anju Beauté bien avant que les produits soient plébiscités et connus par tous. Ce qui était important pour moi, c’était bien sûr de trouver des produits avec d’excellents résultats […]. Avec Anju Beauté, j’utilise tous les produits les yeux fermés sans effets secondaires. C’est un grand atout pour moi. ». Ces mots sont ceux d'Hugues Schuh, champion du toilettage et double vainqueur de l'Eukanuba World Challenge, entre autres titres prestigieux dans la discipline.

Des produits à base de plantes et des accessoires haut de gamme

Marque indépendante de cosmétiques pour canidés et félins, Anju Beauté met à la disposition des amoureux des animaux des produits fabriqués en France à partir d’ingrédients naturels, principalement d’origine végétale, en respectant la peau et le poil.

Anju Beauté vient d’ailleurs de lancer une série de nouveautés parmi ses gammes, comme celles destinées à la santé buccodentaire de l’animal de compagnie. Citons le kit dentaire constitué d’un gel bio, d’une brosse à dents double extra souple et d’un doigtier, le tout à moins de 14 euros. Ou encore la lotion haleine fraîche à 12,95 euros pour le flacon de 250 ml (19,95€ pour le format 475 ml).

A lire aussi : La vidéo attendrissante d’un chien adulte qui prend la défense de son jeune congénère ayant fait une bêtise

Pour le bichonner jusqu’au bout des griffes

Pour un poil resplendissant été comme hiver, la marque propose, entre autres, la lotion chien / chat au format 250 ml à 12,95€ et le shampoing pour chiot aux extraits végétaux et à l’eau florale de camomille bio (9€, 200 ml).

Anju Beauté pense aussi aux griffes de nos amis quadrupèdes avec un coupe-griffes ergonomique et pratique à 8,70€, ainsi qu’une paire de ciseaux coupe-griffes à 6,50€.

Les nouveautés soins Anju Beauté, ce sont également des ustensiles de toilettage facilitant la prise en main et le travail (brosses, ciseaux et peignes), tout comme des produits pour le soin de la peau, des yeux, des oreilles et des solutions antiparasitaires.

Pour découvrir ces produits et bien d’autres, rendez-vous dans les boutiques spécialisées animalerie & jardinerie, ainsi bien entendu que sur le site d’Anju Beauté.