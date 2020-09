Animal Expo & Animalis Show 2020, le plus grand salon français dédié à l’animal de compagnie, aura lieu les 3 et 4 octobre

La 29e édition du salon Animal Expo & Animalis Show se tiendra lors du premier weekend du mois d’octobre au Parc Floral de Paris, Bois de Vincennes. Les spécialistes de l’univers de l’animal de compagnie seront au rendez-vous pour vous conseiller, tout comme les produits et accessoires pour chiens, chats et autres compagnons.

Covid oblige, un protocole sanitaire conforme aux mesures gouvernementales sera mis en place cette année lors de l’édition 2020 d’Animal Expo & Animalis Show, le plus grand salon dédié aux animaux de compagnie du pays. Ce rendez-vous aura donc bel et bien lieu, les samedi 3 et dimanche 4 octobre au Parc Floral de Paris, Bois de Vincennes, de 10h à 19h.

Au programme de ce 29e salon annuel, des rencontres avec des experts vétérinaires et spécialistes du comportement animalier pour vous permettre de faire le plein d’informations et de conseils. De quoi mieux comprendre votre animal ou futur compagnon, et vous aider à lui apporter le meilleur soin possible.

L’évènement sera également l’occasion de découvrir toutes les nouveautés en termes de produits, d’accessoires et d’activités pour chiens, chats et amis appartenant à d’autres espèces : produits d’hygiène, alimentation… L’accent sera mis sur le marché bio, local, ainsi que sur une consommation plus saine et responsable.

L’Animal Expo & Animalis Show 2020, ce sera aussi le lieu idéal pour faire connaissance avec son nouvel animal de compagnie, puisque refuges et éleveurs seront présents.

Tous les détails sur ce salon sont à découvrir sur le site d’Animal Expo, notamment le protocole sanitaire : port du masque, gestes barrières, gel hydro alcoolique proposé en intérieur et en extérieur…