Âgées de 4 semaines, ces deux soeurs chiots abandonnées ont survécu en se collant l'une à l'autre !

Les bénévoles ont eu du mal à approcher 2 petites chiennes qui erraient dans les rues du Sri Lanka, car elles ne faisaient pas confiance aux humains. Ils ont tout de même pu les sauver et les soigner pour leur permettre de démarrer leur nouvelle vie.

Embark est une association venant en aide aux chiens des rues au Sri Lanka, Etat insulaire situé au sud-est de l’Inde. Quand les bénévoles œuvrant en son sein ont appris que 2 chiots mal en point avaient besoin d’être secourus à Colombo, capitale du pays, ils se sont rendus sur les lieux sans perdre de temps.

Les canidés en question étaient 2 jeunes femelles et elles étaient sœurs. Dépourvues de poils, elles erraient près de l’université de Jayawardenapura et leur mère n’était pas dans les parages. L’équipe d’Embark a eu beaucoup de mal à les attraper, car elles se méfiaient des humains, mais elle a fini par réussir. Harini Suraweera, responsable à Embark, raconte à The Dodo que les chiennes « avaient peur et étaient prêtes à mordre et courir pour se protéger mutuellement. »

Les bénévoles les ont appelées J1 et J2. Ils les ont emmenées dans une clinique vétérinaire, où on a découvert qu’elles souffraient de gale, d’anémie et de piqûres de tiques. J1 avait aussi une blessure à la patte qui la faisait boiter. Pour se rassurer, elles restaient toujours l’une blottie contre l’autre. Elles en faisaient de même quand elles étaient dans la rue.

Peu à peu, elles ont commencé à comprendre qu’elles n’avaient plus rien à craindre auprès des membres d’Embark. Elles se sont même mises à jouer avec les autres chiens du refuge.

A lire aussi : "Une pizzeria favorise à sa façon l’adoption de chiens d’un refuge"

Une fois rétablies, elles ont été proposées à l’adoption. J1 et J2 n’ont pas eu à attendre longtemps, puisqu’un couple avec un petit garçon les ont adoptées toutes les 2. Elles ont ainsi rejoint leur famille pour vivre un nouveau départ.