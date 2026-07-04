Abandonnés dans les broussailles, 6 chiens entassés dans une boîte en carton trouvent des mains bienveillantes pour commencer une nouvelle vie

Camelia Dobos, défenseuse de la cause animale et bénévole dans un refuge, a découvert une boîte en carton contenant une portée de 6 chiots abandonnés à Adjud (Roumanie). Désormais entre de bonnes mains, les jeunes chiens reçoivent soins et nourriture. Leurs bienfaiteurs veillent attentivement sur eux et leur cherchent des familles aimantes pour prendre un nouveau départ dans la vie.

Cette histoire, rapportée par The Dodo, nous vient tout droit des contrées roumaines. Une bénévole d’un refuge local, nommée Camelia Dobos, nourrissait des chiens errants dans une zone boisée lorsqu’elle a trouvé une boîte en carton abandonnée au cœur des broussailles. À l’intérieur, 6 chiots se serraient les uns contre les autres.

Après avoir cherché leur mère, la sauveteuse a supposé que ces pauvres petites boules de poils avaient été abandonnées, une pratique malheureusement très courante dans la région. Camelia les a donc sortise délicatement de leur abri de fortune et les a conduites au refuge.

© Annie's Trust

Un bel avenir les attend

Les jeunes chiens savourent désormais les délicieux repas et les témoignages d’affection de leurs bienfaiteurs. « Leur seul intérêt réside dans la nourriture et le sommeil, mais ils voudront bientôt explorer », déclare un porte-parole de l’association britannique Annie’s Trust, qui a noué un partenariat avec le refuge de Camelia.

Les petits rescapés, qui reçoivent tous les soins nécessaires au quotidien, attendent désormais une famille d’accueil ou d’adoption. Ils pourront alors grandir dans des conditions optimales et profiter des petits plaisirs simples de la vie, comme tout chien le mérite !

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À la suite de ce sauvetage réalisé par son refuge partenaire en Roumanie, l’association Annie’s Trust rappelle l’importance de la stérilisation des animaux qui permet de lutter contre l’abandon et la surpopulation animale. « C’est la seule chose qui puisse briser le cercle vicieux, estime le représentant de l’organisation, on ne peut pas résoudre ce problème par de simples mesures de sauvetage. Il faut s’attaquer au problème à la source. »

© Annie's Trust

L’info Woopets : combien coûte la stérilisation d’un chien ?

Le prix de la stérilisation d'un chien varie selon plusieurs facteurs, comme son sexe, sa taille et le cabinet vétérinaire. Pour la castration d’un mâle, comptez en moyenne entre 100 et 400 €. Pour une femelle (ovariectomie, par exemple), l'intervention est plus complexe et donc plus onéreuse. Prévoyez une enveloppe comprise entre 250 et 600 €.

Ces écarts de prix s'expliquent par la durée de l'opération, les doses d'anesthésique nécessaires en fonction du gabarit de l’animal et les honoraires librement fixés par chaque vétérinaire. N'hésitez pas à demander un devis détaillé à votre clinique, car le tarif inclut généralement l'anesthésie, l'hospitalisation de jour et le suivi post-opératoire, mais rarement les médicaments complémentaires.