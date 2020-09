Abandonné, le corps couvert de glu, ce chiot maltraité par des enfants retrouve un foyer aimant !

De la Turquie en Espagne, le destin de Pascal le chien a basculé le jour où il a été recueilli par une association stambouliote, alors qu’il avait besoin d’être secouru en urgence. L’animal était complètement recouvert de colle et ne pouvait quasiment plus bouger.

En 2017, un chiot de 4 mois avait été placé dans un refuge public à Istanbul, en Turquie, après avoir été retrouvé dans un triste état. Le corps du canidé était, en effet, entièrement recouvert de colle industrielle, comme le rapporte The Epoch Times. On ignorait dans quelles circonstances le quadrupède s’était englué dans la substance (il serait question d'un acte perpétré par des enfants), mais il fallait agir rapidement pour le sauver.

La colle sèche l’empêchait de se mouvoir et lui causait d’horribles douleurs. L’équipe de He’Art of Rescue International, une association locale, a alors pris le relais. Rima Nur, la fondatrice de l’organisation, et son staff ont pris le jeune chien en charge dans leur refuge.

Les bénévoles, qui l’ont appelé Pascal, n’ont eu d’autre choix que de le raser pour le débarrasser de la glu qui lui causait tant de mal. Après cela, l’animal semblait soulagé. Les examens vétérinaires menés par la suite ont révélé qu’il était positif au parvovirus canin, virus responsable d’une maladie – la parvovirose – grave, voire fatale si elle n’est pas traitée.

Le traitement a duré 2 mois. Le chien devait aussi se remettre du traumatisme psychologique causé par son calvaire. Par ailleurs, « une de ses oreilles avait coagulé à cause de la colle », indiquait Rima Nur à The Epoch Times. Elle ne savait pas encore « si son oreille allait guérir ou si elle devait être amputée ». Finalement, elle a guéri.

L’état de santé de Pascal s’est amélioré, en même temps que sa peau guérissait et que son poil commençait à repousser. Il a été placé dans un foyer à titre provisoire, mais il avait besoin d’une famille d’adoption. C’est ce que Rima Nur a expliqué à l’animateur espagnol Dani Rovira, qui a invité le chien lors d’une émission après avoir pris connaissance de son histoire.

Grâce à son passage à la télévision, de nombreuses personnes en Espagne ont contacté l’association en vue de l’adopter. En fin de compte, le chien a rejoint sa nouvelle famille à Valence, auprès de laquelle il coule des jours heureux depuis.

