À peine adoptée, une chienne détecte une maladie grave chez sa nouvelle maîtresse grâce à un flair hors pair

Claire Churchill, 36 ans, est l’heureuse maîtresse de Holly depuis 2019. La veille de son adoption, la croisée Jack Russell Terrier / Chihuahua avait été abandonnée aux portes d’un refuge. Claire en est persuadée : en accueillant Holly sous son toit, elle a pris l’une des meilleures décisions de sa vie.

Des instincts qui ne trompent pas

Elle s’en est rendu compte quelques mois après son adoption, d’ailleurs. « À l’été 2020, ma chienne commençait à tripoter mon sein - seulement le gauche - et à se gratter. Elle s’endormait sur mon sein gauche, pas sur l’autre. Cela n’en finissait pas. Je l’ai trouvée bizarre », explique-t-elle au Yorkshire Live.

Claire Churchill

Puis, au fil des jours, Holly s’est mise à « pleurer » et à ne plus vouloir quitter le sein de sa maîtresse. « Je croyais que j’avais des chips ou des biscuits cachés là-dessous ! Je me demandais ce qu’elle voulait, puis j’ai commencé à me tâter, et j’ai cru sentir une grosseur. Ce n’était pas rassurant », poursuit Claire.

« Sans elle, je n’aurais jamais pensé à vérifier. Holly était très angoissée à ce sujet. J’ai donc appelé les médecins - c’était en plein milieu du confinement - et à cause des retards, ils n’ont pas pu me prendre avant octobre 2020. À ce moment-là, ma grosseur avait la taille d’une orange et on pouvait la voir à travers mes vêtements », se souvient-elle.

Claire Churchill

En novembre, un cancer du sein a été diagnostiqué chez Claire. La trentenaire a subi une mastectomie en décembre, et suivi des séances de chimiothérapie et de radiothérapie. « Dès que j’ai eu ma mastectomie, Holly m’a laissée tranquille. C’est comme si elle comprenait et qu’elle était soulagée que le cancer ait disparu », affirme Claire.

« Si elle n’avait pas été là, je serais morte »

Aujourd’hui, elle est sûre que sa chienne lui a sauvé la vie. « Si elle n’avait pas été là, je ne l’aurais pas su et je serais morte. C’est mon petit ange. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Elle a un peu souffert pendant mon traitement, car je ne pouvais pas toujours la promener, mais maintenant, nous sortons tous les jours. Elle est géniale », assure Claire.

Claire Churchill

Éternellement reconnaissante envers Holly, la trentenaire est enfin en meilleure forme et aborde le quotidien avec davantage de sérénité. « Si vous le pouvez, adoptez un chien de refuge. Non seulement vous leur sauvez la vie, mais ils peuvent aussi sauver la vôtre », a-t-elle conclu.