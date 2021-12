A l'occasion de son 50e anniversaire, ce bénévole aide un refuge en collectant des fonds et en promenant 50 chiens

Un amoureux des animaux s'est donné pour mission de promener 50 chiens d'un refuge basé à Cincinnati, aux États-Unis, pour marquer son 50e printemps. Il a également mis en place une collecte de fonds pour aider l'organisme.

Le jour de leur anniversaire, certaines personnes préfèrent tout simplement souffler leurs bougies. Cette année, Alex Johns a décidé de célébrer sa 50e année de vie autrement, en soutenant une association locale.

Poussé par son amour pour les animaux, l'Américain est devenu bénévole au refuge il y a quelque temps. « Vous savez probablement que j'aime les chiens plus que les gens. C'est pourquoi je me porte volontaire pour promener des chiens chaque semaine à la Cincinnati Animal CARE avec 2 de mes 3 sœurs », a-t-il posté sur Facebook.

Mais à l'occasion de son anniversaire, il s'est fixé un objectif très spécial.

© Cincinnati Animal CARE

50 ans, 50 chiens

L'homme au grand cœur a lancé une collecte de fonds sur le réseau social, invitant ses amis et les membres de sa famille à faire un don. Et le résultat a dépassé toutes ses espérances.

La barre des 5 000 $ (environ 4 400 €) a été largement franchie... D'après l'un des derniers posts Instagram de l'organisme, près de 12 000 $ (soit 10 600 €) ont été obtenus pour l'aider à le maintenir opérationnel !

En plus d'avoir récolté une somme conséquente, Alex Johns a réalisé une seconde action significative. Le jour de son 50e printemps, il a promené 50 résidents canins. « Non seulement je tiens compagnie aux chiens, mais je peux être une voix pour ceux qui ne peuvent pas parler, et aider ces animaux à être adoptés », a confié le bon Samaritain.

Le magazine People a indiqué que le volontaire s'était « amusé » à promener ses 50 amis à fourrure en une journée. Un acte fort qui tend à sensibiliser le public à l'adoption d'animaux orphelins.

Après avoir accompli un tel acte de bonté, on se demande quel sera son prochain défi...