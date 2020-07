À chaque sortie, ce chien cherche à offrir le plus gros des cadeaux possibles à son propriétaire

Un chien sauvé de la rue ne rate jamais une occasion d’exprimer sa reconnaissance envers son maître. Pour cela, il lui offre le plus grand des bâtons qu’il trouve.

Snoop a commencé sa vie dans les rues. Sa situation était difficile. Jusqu’au jour où Ford l’a trouvé, rapporte The Dodo.

Ford n’avait jamais élevé de chien de sa vie. En tombant sur Snoop, il a pensé que quelqu’un devait le sortir de sa misère et lui offrir une meilleure existence. Puis, il s’est dit qu’il irait avec lui.

En effet, un lien fort s’est tout de suite crée entre eux et la paire s’est installée à la campagne.

Depuis, Snoop est un chien plus qu’heureux. Il apprécie autant que possible la vie dans la nature. Il profite tous les jours de son maître et de leur maison. Il est si reconnaissant qu’il pense quotidiennement à remercier son propriétaire à sa façon.

Pour ce faire, Snoop rapporte des bâtons en revenant de ses promenades dans la nature. Au départ, Ford devait l’aider et lui apprendre à tenir les bâtons dans sa bouche.

Chaque année, la force du chien s’accentuait et le bâton doublait de volume. Finalement, à l’âge de 5 ans, Snoop est devenu capable de rapporter de véritables branches d’arbres.

Par ailleurs, Snoop adore se barbouiller dans la boue. Son maître n’aime pas beaucoup cela puisque le chien lui donne du fil à retordre au moment de prendre son bain. Mais Ford finit bien par y arriver.

Aujourd’hui, Ford et le canidé sont les meilleurs amis du monde. L’homme avoue que son compagnon lui rend la vie beaucoup plus facile et qu’il est toujours là pour lui.

